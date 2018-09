WKÖ-Fachverband Hotellerie: Neues Team übernimmt Leitung, Susanne Kraus-Winkler neue Obfrau

Österreichs touristische Leistungen sind weltweit anerkannt, unser Know-How setzt Maßstäbe“ – „Ziel ist es, diesen Vorsprung für unsere Betriebe zu erhalten bzw. auszubauen

Wien (OTS) - Nach acht Jahren als stellvertretende Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) übernimmt Susanne Kraus-Winkler nun als Obfrau das Ruder. Susanne Kraus-Winkler bereichert bereits seit mehr als 40 Jahren die heimische Tourismusbranche mit Ihrer Fachexpertise und ist seit 35 Jahren erfolgreich als Hotelière tätig.

Daneben engagierte sie sich sehr professionell auf europäischer Ebene für die österreichische Hotellerie: Sie ist seit 2004 im Vorstand der HOTREC, dem Europäischen Dachverband der Hotellerie- und Gastronomieverbände und leitet die HOTREC, als erste Frau an der Verbandsspitze, seit 2014 als deren Präsidentin.

Die Fachverbandsspitze wird in Zukunft noch stärker als Team tätig sein. Mit den ebenfalls neu nominierten Stellvertretern - Mario Gerber (Tirol) und Sigi Moerisch (Kärnten) - sowie mit Andrea Steinleitner, die als Vertreterin der Stadthotellerie das Arbeitsteam verstärkt, will Kraus-Winkler vor allem in einer neuartigen, übersichtlichen Aufbereitung von brennenden Fachthemen wie touristische Wohnraumvermietung, Fachkräftesicherung und Entlastung der heimischen Betriebe durch Entbürokratisierung und Förderung punkten, aber auch neue Stoßrichtungen vorgeben.

„In Zeiten des Wandels und der Digitalisierung muss es mehr denn je unser Ziel sein, als Interessenvertretung der Hotellerie gemeinsam mit allen Verantwortlichen im Österreichischen Tourismus, noch mehr Schulterschluss einzufordern und noch mehr Verständnis für einen fairen Wettbewerb und die richtigen Rahmenbedingungen zu erreichen. Österreichs touristische Leistungen sind weltweit anerkannt, unser Know-How setzt international Maßstäbe. Erklärtes Ziel ist es, diesen Vorsprung für unsere Betriebe zu erhalten bzw. auszubauen“, so Kraus-Winkler.

Ein Portrait von Fachverbandsobfrau Susanne Kraus-Winkler in druckfähiger Qualität (300 dpi) steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://tinyurl.com/y7vf2vrq . Die Veröffentlichung ist bei korrekter Angabe des Fotocredits Isabella Abel kostenfrei. (PWK623/JHR)

