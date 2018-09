Confiserie Heindl feiert 65-jähriges Firmenjubiläum

Wien (OTS) - Im Beisein des Firmengründers, Walter Heindl sen. sowie der gesamten Familie Heindl und zahlreichen Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft aus dem In- und Ausland, wurde das 65-jährige Bestehen der Confiserie Heindl, Wien am Firmensitz in Wien Liesing, gefeiert. Bezirksvorsteher Gerald Bischof hielt eine humorvolle Laudatio und die beiden Geschäftsführer KR Walter und KR Andreas Heindl erzählten launig aus 65 Jahren Firmengeschichte. Eines der High-Lights des Abends war die große Geburtstagstorte, die der Heindl-Chef-Patissier Bernd Bimashofer speziell für diesen Anlass kreiert hat.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Lindtner, Leitung Marketing

Walter Heindl GesmbH

Willendorfer Gasse 2 – 8, 1230 Wien

Tel. 01/667 21 10-21 oder Fax 01/665 92 25-15 Dw.

marketing @ heindl.co.at

www.heindl.co.at