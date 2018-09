Top-Quoten-Auftakt für UEFA Europa League: Mehr als eine halbe Million ZuseherInnen im Free-TV live und exklusiv auf PULS 4

Wien (OTS) - Der Startschuss in die UEFA Europa League Saison 2018/19 ist gefallen - live und exklusiv im Free-TV auf PULS 4. Der erste Livespiel beschert PULS 4 Top-Quoten:

Bis zu 558.300 ZuseherInnen waren beim Stallduell RB Leipzig gegen FC Salzburg live auf PULS 4 mit dabei (E12+)

434.100 ZuseherInnenwaren durchschnittlich beim PULS 4-Livespiel mit dabei, in der spannenden zweiten Halbzeit durchschnittlich sogar 505.000 ZuseherInnen (E12+)

Der Mattschnitt lag bei 19,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der Unter-50-Jährigen

Der Nachbericht live aus Leipzig lag bei 27,4 Prozent Marktanteil (E12-49)

Die ausführliche Zusammenfassung vom Sieg der Grün-Weißen gegen Spartak Moskau erreichte im Rahmen der PULS 4-Highlightsendung 20,3 Prozent Marktanteil (E12-49)

PULS 4 erreicht damit den dritthöchsten Tagesmarktanteil ihm Jahr mit 12,8 Prozent (E12-49)

UEFA Europa League Machtday 2 am 4. Oktober mit dem PULS 4-Livespiel Glasgow Rangers gegen SK Rapid Wien um 20:15 Uhr live auf PULS 4.



Premier League am Sonntag live auf PULS 4 im Free-TV

Weiter geht's bereits am Sonntag mit Top-Fußball auf PULS 4. PULS 4 präsentiert das Londoner Derby der Premier League mit Österreich-Beteiligung durch Stürmerstar Marko Arnautovic West Ham United - FC Chelsea ab 14:15 Uhr live und exklusiv im Free-TV.



LIVE im TV und im LIVESTREAM. Die UEFA Europa League und die UEFA Youth League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.

