Gefährliche Drohung und Körperverletzung

Wien (OTS) - Datum: 21.09.2018

Uhrzeit: 00:45 Uhr

Adresse: 23., Triester Straße

Polizisten mussten nach einer Körperverletzung und mehreren gefährlichen Drohungen in einem Geschäftslokal in der Triester Straße einschreiten. Ein 26-jähriger Österreicher soll eine 25-jährige Frau sowie einen 56-jährigen und einen 28-jährigen Mann mit dem Umbringen bedroht und in weiterer Folge eine Tür mit einem Fußtritt beschädigt haben. Der 28-Jährige dürfte daraufhin den 26-Jährigen geschlagen haben. Als die Beamten vor Ort waren, bedrohte der 26-jährige Tatverdächtige auch die Polizisten mit dem Tod. Der Mann wurde festgenommen.

