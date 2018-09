Ö3-Challenge bei der DTM: Birgit aus Liebenfels ist die „coolste Beifahrerin Österreichs“

Fünf Ö3-Hörer/innen traten bei der neuen Ö3-Wecker-Challenge am Spielberg gegeneinander an. Die 25-jährige Kärntnerin hatte den niedrigsten Puls.

Wien (OTS) - Einfach nur sitzen und Ruhe bewahren: das war die leichteste Ö3-Wecker-Challenge aller Zeiten – oder doch nicht? Fünf Ö3-Hörer/innen traten bei der Ö3-Wecker-Challenge bei der DTM am Spielberg gegeneinander an. Die Challenge lautete: Wer hat den niedrigsten Puls, wenn er/sie mit den besten DTM-Piloten Österreichs Lucas Auer und Philipp Eng mit fast 600 PS und bis zu 300 km/h über den Spielberg fegt? Die Kandidat/innen wurden mit einer Pulsuhr und einem Pulsgurt ausgestattet und mussten während der Fahrt noch eine kleine Aufgabe lösen, nämlich die STS-Hymne „Fürstenfeld“ vorlesen. Die Kärntnerin Birgit Gössinger konnte die Tipps von Ö3-Challenge-Coach Gerhard Berger am besten umsetzen und hat die Ö3-Challenge mit einem Durchschnittspuls von 141 gewonnen – wir gratulieren!

Die „coolste Beifahrerin Österreichs“ Birgit Gössinger aus Liebenfels hat sich beim Singen richtig verausgabt: „Ich hab mich bemüht, ich hab extra noch Text gelernt und ich hab mich dann wirklich entspannt beim Singen. Das werd ich jetzt immer so machen, ich sing ab sofort immer und mich wird wahrscheinlich niemand mehr mitnehmen im Auto“, lacht Birgit Gössinger. Auf sie und ihre Begleitperson wartet jetzt ein absolutes Highlight-Wochenende bei der DTM am Spielberg: ein VIP-Package mit Tribünen-Tickets, Catering, Zugang zum Fahrerlager, zur Lounge und zur Startaufstellung, inklusive Hotel von Freitag bis Sonntag.

Die Platzierungen

Platz 1 mit einem Durchschnittspuls von 141: Birgit Gössinger (25 Jahre) aus Liebenfels/K

Platz 2 mit einem Durchschnittspuls von 148: Birgit Egger (37 Jahre) aus Spannberg/NÖ

Platz 3 mit einem Durchschnittspuls von 153: Marco Stadler (24 Jahre) aus Wörschach/STMK

Platz 4 mit einem Durchschnittspuls von 158: René Gutenbrunner (29 Jahre) aus Freistadt/OÖ

Platz 5 mit einem Durchschnittspuls von 159: Jutta Bauer-Puschmann (32 Jahre) aus Hartberg/SMTK

Die Videos und die Ö3-Wecker-Beitrage von der Ö3-Challenge bei der DTM am Spielberg gibt es auf oe3.ORF.at.

