RTL II: Neue Rekorde für "Love Island" (FOTO)

München (ots) - Rekordwert für "Love Island" mit 11,1 % MA (14-49 Jahre)

- Marktführerschaft in der ZG 14-29 Jahre

- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,3 %

Die außergewöhnliche Dating-Show "Love Island" hält weiter an ihrem Quotenflug fest: Am gestrigen Donnerstagabend erzielte das Format hervorragende 11,1 % MA (14-49 Jahre) und stellte somit zur Halbzeit einen neuen Quotenrekord in der werberelevanten Zielgruppe auf. Auch bei den jungen Zuschauern bleibt das Format sehr beliebt: Mit 23,0 % MA (14-29-Jahre) holte "Love Island" die Marktführerschaft in der Late Prime*. Bis zu 1,18 Mio. Zuschauer gesamt lockte das

Dating-Format vor die Fernsehbildschirme.

Im Vorfeld wusste auch "Frauentausch" zu überzeugen: Gute 7,0 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen sowie 10,3 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) schlugen hier zu Buche. Die beliebte Doku-Soap verfolgten bis zu 1,12 Mio. Zuschauer gesamt.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,3 % MA (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 20.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. *Zeitschnitte 22:15-23:15 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Programmkommunikation

Eva Römhild

089 - 64185 6510

eva.roemhild @ rtl2.de