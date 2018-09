AVISO | PK NEOS Wien: Plenarvorschau und Vorstellung Thomas Weber | Mo, 24.9.2018 | 11:00 Uhr

Mit Christoph Wiederkehr und Thomas Weber

Wien (OTS) - NEOS Wien lädt zur Plenarvorschau für die bevorstehende Sitzungswoche mit dem neuen Klubobmann Christoph Wiederkehr. Im Mittelpunkt stehen die Gemeinderats-Sondersitzung am Mittwoch, den 26.9., zu den Immobilien-Deals der Stadt Wien sowie die Schwerpunkte von NEOS Wien für die Gemeinderats- und Landtagssitzung am 27.9. und 28.9. Dabei kommt es für NEOS Wien zum Wechsel an der Klubspitze sowie zur Angelobung des neuen NEOS Wien Gemeinderates Thomas Weber, der am Montag einen ersten Einblick in seine Themenbereiche gibt.

Die Medienvertreter_innen sind dazu recht herzlich eingeladen.

PK NEOS Wien: Plenarvorschau und Vorstellung Thomas Weber

Montag, 24. September 2018 | 11:00 Uhr

NEOS Wien Rathausklub (Landesgerichtsstraße 10, 2. Stock, 1010 Wien)

