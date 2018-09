Richtigstellung „Lotterien Tag 2018“ Kunst Haus Wien mit UNENTGELTLICHEN Kurzführungen in die Dachwohnung des Kunst Haus Wien

Freier Eintritt am Freitag, den 21.9. mit einem Produkt der Österreichischen Lotterien

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sponsoring Kooperation mit den Österreichischen Lotterien ermöglicht das Kunst Haus Wien Besucherinnen und Besuchern am heutigen Lotterientag einen Einblick in die Wohnung auf dem Dach des Museumsgebäudes. Unter Vorweis eines Produkts der Österreichischen Lotterien erhalten die Gäste des Hauses ein Ticket, das ihnen sowohl die Teilnahme an den Führungsprogrammen, den Besuch der Ausstellungen und die geführte Besichtigung der Dachwohnung KOSTENLOS ermöglicht.

Das gesamte Team des Kunst Haus Wien freut sich über den regen Besuch in den Ausstellungen – die große Fotoausstellung zum Thema Stillleben wurde erst vergangene Woche eröffnet – und das anhaltende Interesse an Hundertwassers Leben und Werk.

