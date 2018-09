LGC Capital erhält von der TSX Venture Exchange die endgültige Genehmigung für die Investition in Global Canna Labs

TSX Venture Exchange erteilt endgültige Genehmigung für Global Canna Labs

Die Pläne für die Anpflanzung von jamaikanischem Premium-Cannabis auf einer Fläche von rund 20.440 Quadratmetern am Standort Montego Bay bis Ende Oktober liegen immer noch im Zeitplan.

Nach Angabe der örtlichen Aufsichtsbehörden wird GCL dadurch zum Marktführer (nach Größe) in Jamaika.

GCL liegt im Plan, das erste Cannabis im November zu ernten.

LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) ("LGC") freut sich, bekanntgeben zu dürfen, heute von der TSX Venture Exchange den endgültigen Genehmigungsbescheid in Bezug auf die am 30. August 2018 abgeschlossene LGC-Investition in die Global Canna Labs Limited ("GCL") in Jamaika erhalten zu haben. Wie bereits bekanntgegeben, zeichnete LGC eine besicherte Schuldverschreibung in Höhe von 2,5 Mio. USD, umwandelbar in eine strategische Beteiligung an GCL von zunächst 30 Prozent. Außerdem erwarb LGC eine Lizenz von 5 Prozent des Nettoumsatzes von GCL in Höhe von 2,0 Mio. Dollar, zahlbar in Form von 15.854.141 LGC-Aktien. Die Transaktion ist nun vollständig abgeschlossen.

Im Juli 2018 hatte Global Canna Labs von der Jamaican Cannabis Licensing Agency (jamaikanische Behörde für Cannabis-Lizenzen) die förmliche vollständige Genehmigung für eine Tier-3-Kultivierungslizenz erhalten. Die Lizenz gestattet GCL den Anbau von medizinischem Cannabis auf einer Fläche von rund 25.000 Quadratmeter auf seinem rund 2,5 Hektar großen Grundstück in Montego Bay, Jamaika.

Bei der Anpflanzung von rund 20.440 Quadratmetern am Standort Montego Bay bis Ende Oktober liegt GCL im Plan. Der Anbau der Premium-Stämme von organischem Jamaika-Cannabis erfolgt sowohl im Gewächshaus (rund 2.880 Quadratmeter) als auch im Freiland (rund 17.560 Quadratmeter). GCL plant, seine Gewächshaus-Anbaufläche bis Ende 2018 auf rund 5.400 Quadratmeter zu erweitern.

Der Beginn des ersten Zyklus des kontinuierlichen Ernteprogramms ist für Anfang November 2018 geplant.

Wie bereits bekanntgegeben, wird erwartet, dass die bepflanzte Fläche von rund 20.440 Quadratmetern einen Ernteertrag eines Äquivalents von mehr als 22.000 kg pro Jahr getrockneten Cannabis und extrahierten Produkten erbringen wird, berechnet auf Basis des in der Branche tatsächlich beobachteten Ertrags von 25 Gramm pro Quadratfuß und pro Zyklus, bei Anwendung derselben Herstellungsmethode, die von Global Canna Labs angewendet wird.

GCL gehört zu den wenigen Unternehmen in Jamaika mit einer Tier-3-Lizenz (lizenziert für die Kultivierung und den Anbau von mehr als 5 Acres (rund 2 Hektar). Deshalb plant GCL eine Ausweitung um mehr als 300 Acres (rund 120 Hektar) neuer Fläche, um die das Portfolio bis Ende des Jahres erweitert werden soll.

LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen mit einem Fokus auf den globalen Markt für legales Cannabis. Mit seinem Portfolio von Investmentunternehmen baut LGC ein weltweit führendes, vertikal integriertes System verbundener Unternehmen für legales Cannabis auf, mit Anbau, Verarbeitung und Vertrieb in Australien, Jamaika, der Schweiz, in Italien und Kanada, zur Bedienung der Inlands- und Exportmärkte. Die LGC Capital Ltd. ist eine Aktiengesellschaft kanadischen Rechts, die an der TSX Venture Exchange notiert ist (TSXV: LG).

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die LGC Capital Ltd. ("LGC") und ihre Betriebe, Strategie, Investments, Finanzergebnisse und Finanzlage enthalten. Diese Aussagen sind im Allgemeinen mit zukunftsgerichteten Ausdrücken gekennzeichnet, wie "können", "werden", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "meinen" oder "fortsetzen" oder den Negativformen davon oder mit ähnlichen Formulierungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Performance von LGC und von Global Canna Labs ("GCL") können von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizit enthaltenen Ergebnissen bzw. Wertentwicklung erheblich abweichen. Solche Aussagen unterliegen in ihrer Gänze den inhärenten Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf künftige Erwartungen. Zu einigen wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören insbesondere allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Faktoren, der Wettbewerb, gesetzliche Regulierungen sowie die Faktoren, die im Lagebericht (MD&A) von LGC für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 30. September 2017 unter "Risikofaktoren und Risikomanagement" beschrieben sind. Dieser Lagebericht ist im SEDAR http://www.sedar.com hinterlegt. Die warnenden Aussagen gelten für alle zukunftsgerichteten Aussagen von LCG und von Personen, die im Namen von LCG handeln. Außer wenn etwas anderes angegeben ist, gelten alle zukunftsgerichteten Aussagen nur Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Weder LGC noch GCL sind verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, ausgenommen in dem Umfang, in dem solche Aktualisierungen durch geltendes Wertpapierrecht erforderlich sind. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Service Provider (Anbieter von Regulierungsdienstleistungen / gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) akzeptieren eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

