Wölbitsch/Schwarz: Rot-Grün erwacht im letzten Moment

Forderungen von ÖVP Wien zeigen Wirkung – Maßnahmen gegen Radikalisierung erster Schritt – Weitere Maßnahmen für Schulen und Kindergärten notwendig

Wien (OTS) - „Der Druck seitens der ÖVP Wien zahlt sich aus: Rot-Grün erwacht im letzten Moment und reagiert mit ersten Maßnahmen auf die Forderungen unseres 8-Punkte-Programmes gegen Radikalisierung und Islamisierung an Wiens Schulen. Nachgekommen wird beispielsweise dem Wunsch nach mehr Sozialarbeitern und der Einführung eines Verhaltenskodex. Diese Maßnahmen sind dringend notwendig und längst überfällig“, erklärt Stadtrat Markus Wölbitsch. „Leider kommt es nicht zur Umsetzung aller unserer Forderungen. Rot-Grün verschließt damit noch immer die Augen vor den tatsächlichen Herausforderungen – es ist anzunehmen, dass Maßnahmen ohne Sanktionen nicht greifen.“

Die ÖVP Wien hat gestern ein 8-Punkte-Programm gegen Radikalisierung und Islamisierung in den Klassenzimmern präsentiert. „Endlich erkennt Rot-Grün, dass Wien mehr Schulpsychologen und Schulsozialpädagogen braucht“, betont Bildungssprecherin Sabine Schwarz. „Zudem ist ein Bekenntnis zu unserem Wertesystem essentiell für eine gute Integration. Die Stadtregierung kommt hier endlich ihren Verpflichtungen nach – wenn auch nur teilweise. Was wir weiterhin fordern sind Mindest-Sprachniveaus für pädagogisches Personal in Kindergärten und Qualitätskontrollen im islamischen Religionsunterricht. Kinder müssen sich frei und sicher in unseren Schulen bewegen, um eine erfolgreiche Bildungskarriere absolvieren zu können. Die Stadtregierung hat auf Druck der ÖVP die ersten Schritte in die richtige Richtung gemacht, doch vor uns liegt noch ein weiter Weg“, so Schwarz abschließend.

