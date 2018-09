Jugendorganisationen protestieren gegen Udo Landbauer

St. Pölten (OTS) - Am 20. September fand im Landhausviertel in St.Pölten eine Kundgebung unter dem Motto „Jugend gegen Rechts“ statt. Grund dafür war die Angelobung von Udo Landbauer als FPÖ-Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag. Im Landtagswahlkampf war Landbauer Spitzenkandidat für die FPÖ, nach Bekanntwerden der Germania-Affäre trat er allerdings zurück. Nun wurde er von der FPÖ wieder in die Landespolitik geholt und sogar zum Klubchef der FPÖ Niederösterreich gemacht.



Zum gemeinsamen Protest schlossen sich mehrere Jugendorganisationen zusammen. Hauptorganisatoren waren die Sozialistische Jugend Niederösterreich und die Grüne Jugend Niederösterreich.



„Wir sind heute hier, um ein Zeichen gegen Faschismus, Rassismus und menschenfeindliche Politik zu setzen. Mit der Angelobung von Udo Landbauer wird eine Politik legitimiert, die offen gegen Menschen hetzt und durch Hass das Land spalten will“, so die Vorsitzende der SJ Niederösterreich, Melanie Zvonik.



„Wir demonstrieren heute für Offenheit und Zusammenhalt. Weil wir alle an eine bessere Gesellschaft glauben. Eine Gesellschaft, in der jede und jeder selbstbestimmt leben und sich frei entfalten kann - unabhängig davon, wer man ist, woher man kommt und wen man liebt.“, so Stephan Bartosch, Landessprecher der Grünen Jugend Niederösterreich.



„Auch wenn wir die Angelobung von Landbauer nicht verhindern werden, können wir dennoch aufstehen und Widerstand leisten“, sind sich Zvonik und Bartosch einig.



Auch andere Jugendorganisationen waren mit an Bord. Die Junge Generation, Junge Linke, Aktion kritischer SchülerInnen und Verband sozialistischer Studierender marschierten mit durch das Landhausviertel. Ebenfalls solidarisch zeigten sich die Omas gegen Rechts, die Linkswende und die St.Pöltner Gutmenschen.

„Wir erleben einen Abbau von Menschenrechten und rechtsstaatlichen Prinzipien und hier dürfen wir nicht zuschauen. Wenn die FPÖ gestern gegen Flüchtlinge mobilisiert hat, geht es heute gegen alle Menschen! Wir stehen auf, mischen uns ein und sagen Nein!“, so der Vorsitzende der Jungen Generation Michael Kögl.

Stefan Glaser, Sprecher der Jungen Linken Niederösterreich kommt, wie Landbauer, aus Wr. Neustadt: "Landbauer und seiner FPÖ geht es darum, unsere Gesellschaft zu spalten und uns gegeneinander auszuspielen. Wir müssen uns zusammentun und für eine bessere Zukunft ohne Angst, Ausgrenzung und Armut kämpfen!"



„Wir wollen eine Zukunft die nicht aus Hass und Ausgrenzung besteht. Wir stehen für Offenheit und Toleranz, für Miteinander statt Gegeneinander und für Brücken statt Mauern“, sind sich die Jugendorganisationen einig.

