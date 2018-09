SPÖ-Rathausklub-Obmann Josef Taucher gratuliert Tanja Wehsely herzlich zur neuen beruflichen Aufgabe

Finanzausschussvorsitzende mit Jahresbeginn 2019 neue Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien

Wien (OTS/SPW-K) - „Ich gratuliere im Namen des SPÖ-Rathausklubs unserer Abgeordneten Tanja Wehsely herzlich zu dieser spannenden und tollen neuen Herausforderung“, so der Wiener SPÖ-Klubobmann Josef Taucher. „Tanja Wehsely hat über die Jahre ein enormes Fachwissen im Bereich der Wirtschaft erlangt. Die Stadt Wien profitiert nachhaltig von ihrem Engagement. Sie wird uns daher sehr fehlen. Andererseits ein Riesengewinn für die Volkshilfe Wien“, so Taucher mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Gemeinderätin Mag.a FH Tanja Wehsely ist seit den Jugendjahren politisch engagiert. Sie schloss ihr Studium an der FH zur PR-Fachfrau ab. Seit 2001 ist sie Stellvertretende Vorsitzende der SPÖ-Frauen Brigittenau und seit über elf Jahren Stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff). Die große Liebe zur Arbeit mit Jugendlichen hat sie dabei nie vernachlässigt. Sie engagiert sich unter anderem für den Verein Wiener Jugendzentren, für den sie seit 2008 als Obfrau tätig ist. Von 2002 bis 2006 war sie Bezirksrätin und Jugendbeauftragte der Brigittenau

„Ich denke, dass sich Tanja Wehsely nicht nur aufgrund ihrer passenden Ausbildung sowie des abgeschlossenen Studiums für die Geschäftsführung der Volkshilfe Wien eignet. Sie im wirtschafts- und finanztechnisch sehr erfahren, besitzt eine langjährige Arbeitsmarktexpertise und hat breite Kenntnisse in den Bereichen Soziale Innovationen sowie Social Business. Sie qualifiziert sich vor allem durch ihre menschlichen Eigenschaften und ihr bisheriges soziales Engagement. Ich wünsche Tanja Wehsely daher von Herzen viel Erfolg“, so Josef Taucher, der bestätigt, dass Tanja Wehsely ihr Mandat im Wiener Gemeinderat aufgeben wird. „Ihre Nachfolge wird daher zeitnah geklärt“, so der Klubchef.



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at