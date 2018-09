Neue Beteiligung und Partnerschaft für CB International Holding GmbH mit ab&cd innovations GmbH

Wien (OTS) - Die CB International Holding GmbH mit ihren beiden Gesellschaften CB Chemie GmbH und CB Nutrition GmbH investiert einen mittleren sechsstelligen Betrag in die Beteiligung an der ab&cd innovations GmbH und setzt damit den nächsten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft.



Sowohl die CB Chemie als auch die CB Nutrition zeichnen sich durch die Kombination von anwendungstechnischem Wissen, kompetenter Beratung und der zuverlässigen Bereitstellung des optimalen Produktes für die Kunden aus. Während sich die CB Nutrition auf natürliche Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie spezialisiert, überzeugt die CB Chemie mit einem vielseitigen Produktangebot für die chemische Industrie.



ab&cd innovations hat sich auf die Entwicklung von Verfahren zur Gewinnung hochwertiger Chemikalien aus industriellen Nebenprodukten, Reststoffen und Biomasse spezialisiert. Durch die kreative Verknüpfung chemischer und biologischer Technologien entwickelt das Unternehmen innovative und umweltverträgliche Prozesse (Clean Technologies) und ermöglicht damit der grünen Chemie den Eintritt in die industrielle Produktion und Verarbeitung.



Aufgrund der Kombination der vertriebsseitigen Expertise der CB Chemie und der CB Nutrition und dem Know-How bei Produktentwicklungen von ab&cd innovations ergeben sich interessante und kreative Vermarktungsmöglichkeiten für neu entwickelte Produkte. Die beiden Geschäftsführer Dr. Christian Braunshier und Dr. Amitava Kundu sind sich einig:„ Dadurch ist der Grundstein für eine strategisch erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt.“



Die CB International Holding GmbH wurde als Dachgesellschaft für die CB Chemie GmbH und CB Nutrition GmbH gegründet. Neben der Funktion als Management-Holding, ist die Gesellschaft für die strategische Unternehmensausrichtung und Beteiligungen zuständig.

Rückfragen & Kontakt:

CB International Holding GmbH

Arbeitergasse 9

7021 Baumgarten

Telefon: +43 660 85 79 331

mailto: presse @ cbchemie.at