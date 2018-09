Einladung Pressefrühstück 26.9.: Was wir Ärzte für die Behandlung kranker Menschen benötigen...

... und was die politisch Verantwortlichen diesen auch versprechen

Wien (OTS) - Wir Ärztinnen und Ärzte in Niederösterreichs Spitälern leisten hochqualitative Arbeit an den uns anvertrauten Patientinnen und Patienten. Eine Qualität, die in einem Land wie Österreich richtigerweise vorausgesetzt und den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern von den politischen Funktionsträgern auch versprochen wird.

Wir wollen den positiven Dialog weiterführen, um die hohe Qualität der modernen Medizin allen Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen. Wir Ärztinnen und Ärzte wissen, was wir brauchen, um moderne und qualitativ hochwertige Medizin am kranken Menschen anwenden zu können.



Ihre Gesprächspartner sind:

OA Dr. Ronald Gallob, NÖ Ärztekammer, Vizepräsident und Kurienobmann Angestellte Ärzte, Spitalsärztevertreter, Betriebsrat, Landesklinikum Wr. Neustadt

OA Dr. Wolfgang Walentich, MSc, NÖ Ärztekammer, Sozialpolitischer Sprecher, Spitalsärzte­vertreter, Betriebsrat, Universitätsklinikum St. Pölten, Mitglied des Zentralbetriebsrates der NÖ Landeskliniken

Prim. Dr. Harald Penz, 2. Kurienobmann-Stellvertreter Angestellte Ärzte in der NÖ Ärztekammer, 2. Bundeskurienobmann-Stellvertreter Angestellte Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Leiter der Referate der Primarärzte in der NÖ Ärztekammer und der ÖÄK, Landesklinikum Waidhofen/Thaya

Pressefrühstück

Datum: 26.09.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Café Korb, Art Lounge

Brandstätte 9, 1010 Wien, Österreich

