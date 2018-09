ORF SPORT + mit Judo-WM Baku 2018 und Amstetten – Horn

Weiters am 21. September: Pressekonferenz mit Marcel Hirscher

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 21. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz mit Marcel Hirscher – Ausblick auf die Saison 2018/19 um 11.00 Uhr, von der Judo-WM Baku 2018 um 14.00 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel SKU Amstetten – SV Horn um 19.00 und um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 21.45 Uhr und die Höhepunkte von der Judo-WM Baku 2018 um 22.15 Uhr.

In einem Pressegespräch informiert ÖSV-Star Marcel Hirscher am 21. September in Wien über seine Ziele in der Weltcup-Saison 2018/19 und bei der alpinen Ski-WM Åre 2019. Reporter ist Rainer Pariasek.

Der Saisonhöhepunkt im Judo, die Weltmeisterschaft in Baku, steht von 20. bis 27. September auf dem Programm. Österreich wird mit zehn Judoka an den Start gehen. Der Stellenwert der Welttitelkämpfe in der Hauptstadt Aserbaidschans ist besonders hoch, da es die erste WM im Olympia-Qualifikationszyklus für Tokio 2020 ist. ORF SPORT + berichtet täglich live von der Weltmeisterschaft (am 23. und 26. September live in der ORF-TVthek). Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

In der 8. Runde der Fußball-2.-Liga treffen mit SKU Amstetten und dem SV Horn zwei Aufsteiger aufeinander. Amstetten nimmt nach sieben Runden mit neun Punkten den zehnten Tabellenplatz ein. Horn liegt mit nur drei Punkten am Tabellenende. Kommentator ist Oliver Polzer.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ meldet sich aus der Kletterhalle mit einem Rückblick auf die Para-Kletter-WM in Innsbruck. Moderator Andreas Onea trifft Markus Hofbauer, einen Teilnehmer der Kletter-WM, zum Gespräch. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über den Otto Bock-Rollstuhl-Basketballcup und über die Paracycling Inclusive Transalp, einem zweijährigen Projekt einer Alpenüberquerung mit dem Handbike.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung/

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

An atemberaubenden Locations auf Malta werden in der sechsten Staffel des Yoga-Magazins von nationalen und internationalen Yoga-Stars Yoga-Übungen mit Yoga-Models gezeigt. Diese einfachen Übungen können vom Publikum zu Hause mitgemacht werden. Insgesamt wurden 20 Sendungen zu je 30 Minuten vom verantwortlichen ORF-Redakteur und Regisseur Bernhard Rabl und seinem Team produziert. Malta besitzt mehrere Stätten, die in die Liste der Weltkulturgüter der UNESCO eingetragen sind. Und auch Yoga ist UNESCO-Weltkulturerbe. Maltas Hauptstadt Valletta ist zudem Europäische Kulturhauptstadt 2018.

Details unter http://presse.ORF.at.

