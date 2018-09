„Die glorreichen Sieben“: Deutschsprachige Free-TV-Premiere für starbesetztes Western-Remake am 23. September im ORF

Und: Der Klassiker von 1960 mit Yul Brynner am 21. September in ORF eins

Wien (OTS) - „Die glorreichen Sieben“ reiten wieder für die Gerechtigkeit! Um das beschauliche Städtchen Rose Creek aus den Fängen des brutalen Geschäftsmannes Bogue – gespielt von Peter Saarsgard – zu befreien, wendet sich Haley Bennett hilfesuchend an Denzel Washington als abgebrühten Kopfgeldjäger. Für die riskante Mission sucht er sich tatkräftige Unterstützung und versammelt mit Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo und Martin Sensmeier eine Truppe durchschlagskräftiger Desperados um sich. Am High Noon nehmen „Die glorreichen Sieben“ in der gleichnamigen deutschsprachigen Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 23. September 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins den Kampf gegen Bogue auf. Genre-Profi Antoine Fuqua („The Equalizer“, „Olympus Has Fallen“) führte Regie und engagierte für sein actionreiches Remake des Westernklassikers aus dem Jahr 1960 nicht nur vor der Kamera ein Staraufgebot: An der Kamera arbeitete Oscar-Preisträger Mauro Fiore („Avatar“), die Filmmusik schrieb James Horner, der für „Titanic“ mit dem Academy Award prämiert wurde. Das Drehbuch verfassten Nic Pizzolatto („True Detective“) und Richard Wenk.

ORF eins zeigt das Original, den Klassiker aus dem Jahr 1960, bereits am Freitag, dem 21. September 2018, um 0.30 Uhr in ORF eins: Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Horst Buchholz, James Coburn, Charles Bronson und Robert Vaughn waren damals „Die glorreichen Sieben“.

Zum Inhalt:

Als Matthew Cullen (Matt Bomer) einen Aufstand gegen den tyrannischen Geschäftsmann Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) anzettelt, wird dieser blutig niedergeschlagen und Cullen kommt ums Leben. Seine Witwe Emma (Haley Bennett) macht sich mit Freund Teddy Q (Luke Grimes) auf die Suche nach Rächern, die Bogues Einfluss in Rose Creek beenden sollen. Sam Chisolm (Denzel Washington) ist dazu bereit, den Einwohnern zu helfen, und versammelt die glorreichen Sieben: Joshua Faraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) und Red Harvest (Martin Sensmeier). Gemeinsam machen sie sich für die unheilvolle Konfrontation mit Bogue und seinem Gefolge bereit.

