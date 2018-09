ORF III am Freitag: „Trautmann“-Doppel mit „Das letzte Hemd hat keine Taschen“ und „Lebenslänglich“

Außerdem: Schwerpunktsendung „Kultur Heute“ zu Romy Schneiders 80. Geburtstag, vierte Folge „Kir Royal“ mit „Adieu, Claire“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 21. September 2018, ist Wolfgang Böck ab 20.15 Uhr in ORF III Kultur und Information wieder als Wiener Ermittler Trautmann unterwegs. Im Vorabend präsentiert Ani Gülgün-Mayr in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) eine Schwerpunktsendung über Filmlegende Romy Schneider, deren Geburtstag sich am 23. September zum 80. Mal jährt. Im Studio begrüßt sie den Journalisten und Autor Georg Markus, der durch den ORF-III-Programmschwerpunkt zu Ehren Romy Schneiders am 22. und 23. September als Kurator führen wird (Details um gesamten ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at).

Danach ermittelt der ORF-Kultkommissar „Trautmann“ gleich zweimal. Im ersten Fall „Das letzte Hemd hat keine Taschen“ (20.15 Uhr) wird ein Autobesitzer in der Tiefgarage, beim Versuch, den Diebstahl seines Autos zu stoppen, überfahren. Die Spur führt zunächst in den Wiener Prater und auf die Rennbahn in die Krieau, wo Trautmann und seine Kollegen „Burschi“ Dolezal (Simon Schwarz) und Moni Tränkler (Monica Weinzettl) sowie sein Vorgesetzter Oberst Brandner (Wolfram Berger) bald erkennen müssen, dass es um mehr geht als gestohlene Autos, und zwar ein Drogendeal in großem Stil. Der Mord an einem kleinen Dealer in der Miranda-Bar scheint dies zu bestätigen und auch der mysteriöse Tod eines Obdachlosen im Prater hat offenbar damit zu tun.

In „Lebenslänglich“ (21.55 Uhr) wird ein angesehener Urologe in seiner Praxis tot aufgefunden. Getötet haben ihn zahlreiche Messerstiche – ein Raubmord war es jedoch nicht, da keine Wertgegenstände entwendet wurden. Auf der Suche nach einem glaubhaften Mordmotiv geraten einige pikante Details aus dem Leben des Arztes ans Tageslicht. Insbesondere seine Liebe zu ausschweifenden Festen, die er mit versteckter Kamera aufzeichnete, könnte ihn in einige Probleme verwickelt haben.

Kultig wird es anschließend auch mit Franz-Xaver Kroetz und Senta Berger als Boulevard-Reporter Baby Schimmerlos und dessen Lebensgefährtin Mona in Helmut Dietls Serie „Kir Royal“ aus dem Jahr 1986. In der vierten von sechs Folgen heißt es „Adieu, Claire“ (23.30 Uhr): Der mittellose jüdische Komponist Friedrich Danziger (Curt Bois) liegt im Sterben. Sein größter Wunsch wäre es, noch einmal die in Paris lebende Grande Dame des Chansons Claire Maetzig (Marianne Hoppe) zu sehen. Die aber hat sich geschworen, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Eine Herausforderung für Baby, aber auch eine vielversprechende Schlagzeile.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at