ASFINAG Verkehrsausblick: Sperren von Auf- und Abfahrten auf der A 12 wegen Rad-WM in Innsbruck und Start des Oktoberfestes in München

Behinderungen in der Westausfahrt in Wien wegen Europa-League Spiel

In München findet wieder zwischen Samstag, 22. September und Sonntag, 7. Oktober das Oktoberfest statt. „Vor allem am ersten Tag rechnen wir im Bereich von Salzburg in Fahrtrichtung Deutschland mit viel Verkehr“, sagt ASFINAG Verkehrsexperte Christian Ebner. Die weiterhin anhaltenden Grenzkontrollen bei der Ausreise nach Deutschland können zusätzlich zu umfangreichen Staus am Grenzübergang Walserberg auf der A 1 West Autobahn und auch in Kufstein auf der A 12 Inntal Autobahn sorgen.

Rad-WM Innsbruck

Vom 22. bis zum 30. September 2018 sind die UCI Road World Championships und damit die besten Straßenradfahrer der Welt in Innsbruck in Tirol zu Gast. Für diese Rad-WM kommt es auf der A 12 Inntal Autobahn zu umfangreichen Sperren von Auf- und Abfahrten. Eine genaue Übersicht der Verkehrsbehinderungen sowie der jeweils gesperrten Anschlussstellen finden Sie auf der offiziellen Homepage des Veranstalters unter https://www.innsbruck-tirol2018.com/de/verkehrsinfo/.

Rapid Wien gegen Spartak Moskau – Europa-League Wien

Bereits heute am Donnerstag, 20. September, ist um knapp vor 19 Uhr Anpfiff für das Spiel Rapid gegen Spartak Moskau. Bei der An- und Abreise Richtung Hütteldorf kann es in der Westausfahrt zu Verzögerungen kommen.

