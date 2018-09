„360 Lab Accelerator“ unterstützt Start-ups dabei, international zu wachsen

Wien (OTS) - Europäische Technologie-Start-ups erhalten 100.000 Euro Wachstumskapital, Zugang zu globalen Testmärkten und Kunden, Coaching durch Top-Level-Mentoren sowie Office Spaces in Graz und San Francisco.

„360° in 360 Days“ ist die Bezeichnung eines neuen, international orientierten Start-up Accelerator Programms für vielversprechende europäische Technologie Start-ups. Mit ihrer Teilnahme am Programm bekommen diese 100.000 Euro Wachstumskapital und werden von namhaften Mentoren und Investoren dabei unterstützt, in Europa sowie den USA Fuß zu fassen und Venture Capital-Finanzierungen zu erhalten. Das Programm an den Standorten Graz und San Francisco gliedert sich in drei Phasen und beginnt im Jänner 2019. Höhepunkt ist der Einzug ins CoLab44, in der unmittelbaren Nachbarschaft von Facebook, Google und Co. im Silicon Valley.

Christian Vancea, Geschäftsführer des 360 Lab: „Wir sehen in Europa viele Start-ups, die erfolgreich neue Technologien oder Geschäftsmodelle entwickeln, denen es aber an Know How und Infrastruktur fehlt, um den internationalen Durchbruch zu schaffen. Für sie gibt zwar unzählige Inkubator-und Accelerator-Programme, doch diese sind größtenteils nicht darauf ausgerichtet, Start-ups von der Markteinführung in die kapitalintensive Wachstumsphase zu begleiten. Unser Ziel im 360 Lab war es daher, ein Accelerator Programm zu entwickeln, das diesen kritischen Bereich abdeckt. Entscheidend ist für die Start-ups, dass wir dabei auf das notwendige Kapital für Folgeinvestitionen und das internationale Netzwerk zurück greifen können, um substantiellen Mehrwert zu schaffen. Der ‚360 Lab Accelerator‘ eröffnet europäischen Start-ups damit die oft versperrten Türen zu internationalen Märkten und Investoren.“

Bewerben können sich Technologie-Start-ups aus den Bereichen Marketplace, Fintech, Blockchain, AI, Saas, e-commerce, etc. Der Auswahlprozess ist selektiv und mehrstufig. Die Bewerbung startet ab 20. September und läuft bis 11. November 2018. Am 12. Dezember werden im Rahmen eines Events fünf High Potential Start-upsausgewählt, die im Jänner 2019 das Programm in Graz starten.

Während der ersten vier Monate sollen Produkt oder Service der Start-ups an die Anforderungen des Marktes angepasst sowie die effektivste Vertriebsmethode gefunden werden. Gegen Ende dieser ersten Phase stellen die Start-ups am Demo Day ihre Fortschritte interessierten Investoren vor. Überzeugen sie an diesem Tag, so sichern sie sich nicht nur Investments, sondern erhalten die einmalige Chance sich im Silicon Valley zu beweisen.

Am Standort des „CoLab44“ in San Francisco wird drei Monate lang intensiv am internationalen Launch gearbeitet: „The more user or revenue, the more venture capital“ lautet dabei das Motto.

Martin Trink, Head of 360 Lab Accelerator: „Wir bieten europäischen Technologie-Start-ups ein strukturiertes Programm, das es ihnen innerhalb eines Jahres ermöglicht ihr Unternehmen in Europa zu entwickeln, weitere Investoren für die internationale Expansion zu finden, in den US-Markt einzusteigen, dort den Erfolg von Europa zu wiederholen und schließlich Funding von den bekanntesten Venture Capital Investorender Welt zu erhalten. Wir freuen uns auf viele innovative Bewerber aus ganz Europa, die wir bei ihren Erfolgsstories begleiten und unterstützen dürfen.“

Das 360 Lab

Das 360 Lab ist ein Think Tank und die Innovationsschmiede der myWorld Unternehmensgruppe. Gegründet 2018 ist das 360 Lab ein eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Graz.Die offizielle Eröffnung findet am 16. Oktober statt.

Um dem Anspruch als Think Tank im Bereich Corporate Innovation gerecht zu werden, wurde mit dem CoLab44 in San Francisco ein US-Standort gegründet, an dem Corporates und Start-ups aus ganz Europa auf Akteure aus dem Silicon Valley treffen. Zudem wurde damit der ideale Raum für den zweiten Standort des„360 Lab Accelerators“ geschaffen, wodurch eine Win-Win Situation für alle Beteiligten entsteht.

Die Bewerbung für den „360 Lab Accelerator“ ist vom 20. September bis 11. November unter www.360-lab.com möglich.

