Mehr als 20% der Österreicher pendeln mindestens 90 Minuten täglich

Wien (OTS) -

Fernpendler suchen mehr als doppelt so häufig nach neuen Arbeitsplätzen

Mehr als jeder Vierte macht selten oder nie von der Möglichkeit Gebrauch, von zu Hause aus zu arbeiten.

Im Jahr 2018 wird jeder fünfte österreichische Arbeitnehmer mindestens 90 Minuten oder mehr an Zeit benötigen, um in die Arbeit zu gelangen. Durchschnittlich verbringen europäische Arbeitnehmer 1 Stunde und 23 Minuten täglich mit dem Pendeln. Das sind in Kilometer umgerechnet 25,78 km. Dies beeinträchtigt nicht nur die Arbeitszeit, sondern kann auch das Privatleben erheblich belasten. Zu diesem Ergebnis kommt eine jüngste Umfrage des Personal- und Lohnabrechnungsdienstleisters SD Worx in sechs europäischen Ländern.



Mehr als die Hälfte der österreichischen Befragten (52,2%) geben an, dass sie im Durchschnitt weniger als eine Stunde pro Tag benötigen, um zur Arbeit und zurück zu gelangen. Ein Drittel von ihnen (30,7%) benötigt weniger als eine halbe Stunde pro Tag, während 43% zwischen 30 Minuten und einer Stunde benötigen. In den untersuchten Ländern sind die Briten am längsten unterwegs: 28,8 % geben einen Arbeitsweg von mindestens 90 Minuten an. An zweiter Stelle stehen die Arbeitnehmer in Belgien, von denen 24 % über 90 Minuten benötigen, während die Deutschen mit 17,9 % am wenigsten Zeit mit dem Pendeln verbringen.

Gemessen an der zurückgelegten Wegstrecke fährt durchschnittlich ein Fünftel der Österreicher (21,9 %) täglich weiter als 40 km oder sogar deutlich weiter, während 36,1% weniger als 10 km zurücklegen. Die Pendelzeit sagt mehr aus als die Pendelstrecke, denn selbst wenn Sie nur 15 km von der Arbeit entfernt wohnen, kann die Fahrzeit je nach Standort, Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel und gewähltem Verkehrsmittel stark variieren.

Arbeitnehmer, die mehr Zeit mit dem Pendeln verbringen, suchen eher einen neuen Arbeitsplatz

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Pendelzeit und Mitarbeiterfluktuation. Österreichische Arbeitnehmer, die jeden Tag 90 Minuten oder länger unterwegs sind, suchen eher aktiv nach einem anderen Arbeitgeber. So ist dies bei durchschnittlich 21% der Fall, verglichen mit nur 9 %, deren Fahrzeit weniger als eine halbe Stunde beträgt.

Heimarbeit ist Teil der Lösung

Eine mögliche Lösung für lange Pendelzeiten oder Entfernungen ist flexibles Arbeiten. In Europa haben rund ein Drittel (30,2 %) der Beschäftigten die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Österreichische und französische Arbeitnehmer nutzen diese Option am wenigsten. Hier beträgt der Anteil 25,4% bzw. 23,3%. Die Niederlande sind führend: 40,1% der Befragten haben die Möglichkeit dazu.

Die Menschen sind weitgehend zufrieden damit, diese Option zu haben. So stehen dem 47,1 % der österreichischen Arbeitnehmer positiv gegenüber, 14,2 % hingegen sind nicht interessiert (vielleicht, weil sie es nicht mögen oder in der Nähe der Arbeit leben), während 38,7 % die Möglichkeit haben, diese aber in ihrem Beruf praktisch nicht nutzen können. Arbeitgeber erlauben es jedoch nicht jedem flexibel zu arbeiten und für manche Arbeitnehmer ist es aus praktischen Gründen nicht möglich. Von denjenigen, denen diese Möglichkeit nicht in ganz Österreich angeboten wird, sind 22 % enttäuscht, 28,3% nicht interessiert und 49,7% geben an, dass dies in ihrem Beruf praktisch unmöglich ist.

Es gibt viele Gründe für flexibles Arbeiten. Die Mitarbeiter erhalten mehr Autonomie und erfahren weniger Zeitdruck, sodass sie private Angelegenheiten besser koordinieren können. Dies ist im Hinblick auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, sowie der Verbesserung der Effizienz von großer Bedeutung. Die lange Anfahrtszeit und die Zeitersparnis sind zwei wichtige Faktoren, da Heimarbeit von Mitarbeitern, die lange unterwegs sind gut angenommen wird.

Wie in Großbritannien, arbeiten in Österreich mehr Arbeitnehmer als in anderen europäischen Ländern an mehreren Tagen in der Woche von zu Hause aus. Hier beträgt der Anteil 21,4%. Doch nicht jeder nutzt die Möglichkeit und fast ein Drittel (28,9) der österreichischen Mitarbeiter macht selten oder nie von der Möglichkeit Gebrauch von zu Hause aus zu arbeiten. Von den europäischen Arbeitnehmern, die die Möglichkeit haben flexibel zu arbeiten, nutzen 30,7 % diese selten oder nie und 12,7 % nutzen sie einen Tag oder weniger oft pro Monat.

In ganz Österreich sind diejenigen, die am ehesten regelmäßig die Möglichkeit der Heimarbeit nutzen, über 45 Jahre alt, wobei 28,6 % dieser Altersgruppe mehrere Tage pro Woche fern arbeiten. Arbeitnehmer im Alter von 30-45 Jahren wiederum, arbeiten am ehesten (23,1%) einmal pro Woche von zu Hause aus.

„Auf jeden Fall wird flexibles Arbeiten nur einen begrenzten Beitrag zur Lösung des Mobilitätsproblems leisten“, so Maria Macho, Sales & Marketing Manager HR Services von SD Worx Austria. „Neben der Heimarbeit müssen noch viele andere Dinge getan werden, um das Problem der Mobilität insgesamt anzugehen. Ergänzend zu einer kohärenten und stimmigen staatlichen Mobilitätspolitik müssen die Arbeitgeber auch eine ausgefeilte integrale Mobilitätspolitik für Arbeitnehmer in Betracht ziehen, die die Zugänglichkeit der angebotenen Möglichkeiten, die Pendelthematik und die Transportoptionen der Arbeitnehmer ganzheitlich angeht.“

Über die Umfrage

Die Europe-LTD-Umfrage ist ein Fragebogen zu einhundert arbeitsbezogenen Aspekten, der für die Zufriedenheit, Motivation, Beteiligung und das Engagement der Mitarbeiter relevant ist. Seit 2009 wird die Umfrage jährlich unter 2500 belgischen Arbeitnehmern unter dem Namen NV Belgium durchgeführt. Aufgrund seines internationalen Wachstums erweiterte SD Worx diese Studie 2017 auf Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Österreich und Großbritannien. Sie betrifft jeweils 500 Mitarbeiter. Die Stichprobe ist repräsentativ für die spezifischen lokalen Arbeitsmärkte. Der Anteil von Arbeitern, Büroangestellten und Beamten, Geschlecht, Region, Arbeitsregime, Sprache, Bildungsgrad und Organisationsgröße entspricht dem der aktiven Erwerbsbevölkerung in den betreffenden Ländern.

Über SD Worx

Als führender europäischer Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Gehaltsabrechnung und HR stellt SD Worx weltweite Dienstleistungen in den Bereichen Payroll HR, rechtliche Unterstützung, Schulung, Automatisierung, Beratung und Outsourcing zur Verfügung. Das Unternehmen ist kundenorientiert, setzt voll auf Digitalisierung und sieht sich dem internationalen Wachstum verpflichtet. Heute vertrauen mehr als 65 000 kleine und große Unternehmen weltweit auf SD Worx und seine über 70-jährige Erfahrung.

Die 4150 Mitarbeiter von SD Worx sind in zehn Ländern tätig: Belgien (Firmensitz), Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Mauritius, Niederlande, Österreich, Vereinigtes Königreich und Schweiz. SD Worx berechnet die Gehälter von rund 4,4 Millionen Mitarbeitern und erzielte 2017 einen Umsatz von 443 Millionen Euro. SD Worx ist Mitbegründer der Payroll Services Alliance, eines weltweiten strategischen Netzwerks aus führenden Personalabrechnungsunternehmen, die insgesamt 32 Millionen Gehaltsabrechnungen durchführen.

Weitere Informationen auf: www.sdworx.com

Rückfragen & Kontakt:

SD Worx Austria GmbH

Maria Macho

+43 720 569 253

maria.macho @ sdworx.com