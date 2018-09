Wachaubahn mit Sonderfahrbahn beim Wachau-Marathon

Am Veranstaltungstag ab 8 Uhr zwischen Krems und Spitz sowie Emmersdorf unterwegs

St. Pölten (OTS/NLK) - Am kommenden Sonntag, 23. September, geht das bekannte Wachauer Sportevent, der Wachau-Marathon, zum mittlerweile 21. Mal über die Bühne. „Der Wachau-Marathon ist ein Highlight in der Laufsportsaison und lockt Jahr für Jahr Tausende in die Region. Um die Sportlerinnen, Sportler und Fans unkompliziert zu Start, Ziel und Staffelstationen zu transportieren, hat die Wachaubahn einen Sonderfahrplan eingerichtet. Wir freuen uns auf einen besonderen Tag im Zeichen des Sports und spannende Bewerbe“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Die Sonderzüge ab und bis Krems an der Donau sind für Teilnehmerinnen, Teilnehmer sowie Unterstützerinnen und Unterstützer kostenlos zu benützen. „Ab 8 Uhr ist die Wachaubahn am Veranstaltungstag zwischen Krems und Spitz sowie Emmersdorf für die sportlichen Fahrgäste und Fans unterwegs", ergänzt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl. Der Sonderfahrplan ist unter www.wachaubahn.at im Detail abrufbar.

Die Saison der Wachaubahn läuft noch bis 28. Oktober. Bis 28. September steht sie ihren Fahrgästen sogar täglich zur Verfügung. Mit ihren vielfältigen Kombiangeboten und dem unvergleichlichen Ausblick von der erhöhten Trasse auf das Weltkulturerbe Wachau hat sie sich zu einem unverzichtbaren Schmuckstück der Region entwickelt.

Weitere Informationen zur Wachaubahn gibt es im Internet unter www.wachaubahn.at und im NÖVOG Infocenter (täglich von 07.30-20.00 Uhr) unter 02742/ 360 990-99.

