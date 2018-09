Grüne Wien: Friday Nightskating-Saisonhöhepunkt steht bevor - mit den Inlineskates auf die Autobahn

Rund 25.000 Menschen haben heuer am Friday Nightskating teilgenommen

Wien (OTS) - Die Friday Nightskating-Saison 2018 steuert auf ihren Höhepunkt zu. Übermorgen, Freitag, gibt es die Möglichkeit, eine Stadt-Autobahn mit Inlineskates oder dem Fahrrad zu befahren. Friday Nightskating, die wöchentliche Inlineskater- und RadlerInnen-Demo begibt sich auf die vierspurige Nordbrücke (A22). „Auch heuer steht die Stadtautobahn wieder einmal – wenn auch nur für eine halbe Stunde - ausschließlich dem nichtmotorisierten Verkehr zur Verfügung. Den Rest des Jahres gehört sie den Autos“, so David Ellensohn, Klubobmann der Grünen Wien, der mit dem Rad mitfahren wird.

Friday Nightskating ist seit 1999 wöchentlicher Treffpunkt der eingefleischten Wiener Inline-SkaterInnen-Community. Bis zu 3000 Menschen sind jeden Freitag abend auf Rollen und Fahrrädern unterwegs. Das Ziel: Mehr Platz in der Stadt für umweltfreundliche Mobilität einfordern. „Mit unserer Demo zeigen wir: Fortbewegung geht auch ohne Abgase und Lärm. Wir bieten zusätzlich eine lustvolle und sportliche Möglichkeit, die Stadt auf Rollen und Rädern zu erkunden“, so Ellensohn.

Die freitägliche InlineskaterInnen-Demo ist zu einer Wiener Institution geworden. Bei der ersten Friday Nightskating-Ausfahrt im Mai 1999 waren 28 Personen unterwegs. Heute sind zwischen 1500 und 3000 Leute pro Ausfahrt dabei. Insgesamt gab es heuer bereits rund 25.000 TeilnemerInnen bei 16 Ausfahrten. Zweimal wird heuer noch gefahren: am 28. September auf der Mariahilferstraße und am 5. Oktober, bei der Abschlussfahrt, geht es über die Vorortelinie in den Westen Wiens.

Die Friday Nightskating-Strecke auf die Autobahn am kommenden Freitag ist 20,6 Kilometer lang, führt vom Heldenplatz über Ring, Kai und Brigittenauer Lände auf die Nordbrücke. Retour geht es über die Floridsdorfer Brücke, Praterstraße und Ring zum Heldenplatz. In den vergangenen Jahren waren bei der Befahrung der Nordbrücke jeweils fast 4.000 Personen dabei.



Friday Nightskating – Autobahn Frei!

Freitag 21.9.2018, Abfahrt: 21:00, Heldenplatz.



Mehr: wien.gruene.at/skater

http://facebook.com/friday.nightskating



