Mietervereinigung überprüft Betriebskosten-Abrechnungen zum Nulltarif

Aktionswoche von 24.-28. September 2018: Betriebskosten-Check auch für Nichtmitglieder gratis.

Wien (OTS) - Die Experten der Mietervereinigung prüfen für ihre Mitglieder laufend Betriebskosten-Abrechnungen. "Wie unsere Praxis zeigt, sind rund 90 Prozent der Abrechnungen nicht korrekt – fast immer zum Nachteil der Mieter", sagt Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Wiener Mietervereinigung.



Dabei gelte für Altbauten, geförderte Neubauten und Genossenschaftswohnungen ein gesetzlicher Katalog an zulässigen Betriebskosten. „Nur Kosten, die im Gesetz genannt werden, dürfen an die Mieter weiterverrechnet werden“, erklärt Hanel-Torsch. Reparaturarbeiten dürften zum Beispiel nicht mit den Betriebskosten auf die Mieter überwälzt werden. Oft würden auch zulässige Positionen überhöht vorgeschrieben, etwa Verwaltungshonorar, Versicherungsprämie oder Hausreinigungsentgelt, sagt Hanel-Torsch. „Es lohnt sich also, die Betriebskosten-Abrechnung genau prüfen zu lassen. Wir helfen Mietern, zu viel Bezahltes zurückzufordern.“

Aktionswoche: Betriebskosten-Check für alle

Im Rahmen einer Aktionswoche von 24. bis 28. September 2018 bietet die Mietervereinigung auch Nichtmitgliedern an, kostenlos ihre Betriebskosten-Abrechnungen kontrollieren lassen. Der Gratis-Check beinhaltet Höhe und Zulässigkeit der Betriebskosten - mitzubringen ist nur die Betriebskosten-Abrechnung. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, die Überprüfungen werden nach Eintreffen gereiht.

Termine in Wien

Servicecenter der Mietervereinigung (Reichsratsstraße 15, 1010 Wien)

Mo, 24.9. und Mi, 26.9. von 9.00-18.00 Uhr



Di, 25.9. und Do, 27.9. von 9.00-16.00 Uhr



Fr, 28.9. von 9.00-13.00 Uhr



Termine in der Steiermark

Landesgeschäftsstelle der Mietervereinigung (Feuerbachgasse 1, 8020 Graz)

Mo, 24.9. bis Fr., 28.9. täglich von 9.00-11.30 Uhr

Termine in Oberösterreich

Landessekretariat der Mietervereinigung (Noßbergerstraße 11, 4020 Linz)

Mo, 24.9. und Mi, 26.9. von 9.00-18.00 Uhr

Di, 25.9. und Do, 27.9. von 9.00-16.00 Uhr

Fr, 28.9. von 9.00-11.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Mietervereinigung Österreichs

Mag. Andreas Pöschko

050195-3203

a.poeschko @ mietervereinigung.at

https://mietervereinigung.at/