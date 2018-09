AVISO: Donnerstag den 20. September Medienaktion der Wiener SPÖ Frauen zum Frauen*volksbegehren

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener SPÖ-Frauen wollen am Donnerstag, den 20. September um 11.30 Uhr auf das Frauen*volksbegehren unter dem Motto „Frauen*volksbegehren unterschreiben“ aufmerksam machen. Von 1. bis 8. Oktober gibt es die Möglichkeit in jedem Bezirksamt oder online per Handy-Signatur oder Bürgerkarte zu unterschreiben.

Frauenstadträtin Kathrin Gaál, stellvertretende Wiener Frauenvorsitzende Sandra Frauenberger und Wiener Frauensekretärin Nicole Berger-Krotsch werden am Donnerstag am Bundesländerplatz im 6. Bezirk auf das Unterzeichnen des Frauen*volksbegehrens hinweisen.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Medienaktion „Frauen*volksbegehren unterschreiben“

Datum: 20. September, 11.30 Uhr

Ort: Bundesländerplatz, 1060 Wien

