Festnahme wegen Raub und Suchtgifthandel

Wien (OTS) - Datum: 17.09.2018

Uhrzeit: 08.15 Uhr

Adresse: 2. Mexikoplatz

Seit Juni 2017 führte das Landeskriminalamt umfangreiche Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, welche im Bereich des Suchtgifthandels tätig war. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden insgesamt zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt. Am 15. August 2018 gegen 17.00 Uhr konnte vorerst ein 28-jähriger süd-sudanesischer Staatsangehöriger in einer Wohnung am Mexikoplatz festgenommen werden. Bei der Einvernahme zeigte sich dieser geständig. Im Verlauf der Ermittlungen gelang es den Beamten am 17. September 2018 gegen 08.15 einen 31-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen an derselben Örtlichkeit anzuhalten und festzunehmen.

Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte im Zeitraum eines Jahres an zumindest 13 Abnehmer Heroin und Kokain in einer größeren Menge verkauft hat. Darüber hinaus ist es am 15. Juli 2018 um 16.45 Uhr zu einem Raubüberfall in der Pasettistraße gekommen. Die beiden Beschuldigten haben einen 25-Jährigen (Staatsangehöriger der Russischen Föderation) bei einem Drogenhandel gegen die Mauer gestoßen und ausgeraubt. Der 31-Jährige machte zu den Vorwürfen befragt keine Angaben. Bei beiden Hausdurchsuchungen wurden Suchtgift und Bargeld sichergestellt.

