Top-Manager wechselt zu FINABRO

Wien (OTS) - Joachim Schuller (46), zuvor 20 Jahre in leitenden Funktionen im Raiffeisenkonzern, ist mit Anfang August in die Geschäftsleitung eingestiegen und übernimmt die Leitung aller Sales und Marketingagenden. „FINABRO hat es als erstes FinTech geschafft, eine FMA-Konzession zu bekommen. Ein Zeichen dafür, wie hochprofessionell hier gearbeitet wird. In dieses junge, dynamische Start-Up kann ich meine langjährigen Erfahrungen von Raiffeisen hervorragend einbringen!“, so der gebürtige Steirer.

Seine Karriere begann er bei der Raiffeisenlandesbank Steiermark, gefolgt von der Bereichsleitung bei Raiffeisen Capital Management für den österreichischen Retailmarkt. Danach war er für die Leitung des gesamten Filialvertriebs bei der RLB Steiermark und in den letzten acht Jahren für die Marketing- und Vertriebsleitung bei Valida Vorsorge Management zuständig. Für Schuller, der an der Karl-Franzens-Universität in Graz und der Columbia University New York studierte, ist FINABRO nicht das erste Start-Up: Er machte beruflich Zwischenstation bei Green Hills Biotechnology. „Joachim Schuller bringt für uns einfach sehr viel mit: Umfangreiches Know How im Retail Banking, im Bereich Pension&Vorsorge, sowie in der Fondsbranche“, so FINABRO Geschäftsführer Søren Obling. „Es ist wichtig für FINABROs Erfolg, dass wir erfahrene Branchenexperten für uns gewinnen“, so FINABRO Geschäftsführer Oliver Lintner.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Alexandra Vasak, + 43 699/120 895 59, alexandra.vasak @ reiterpr.com