Erstmals österreichischer Private Equity Fonds in dritter Generation gestartet

Wien (OTS) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat der VMS-REB 3 Beteiligungen GmbH als Alternativer Investmentfonds Manager (AIFM) gemäß § 1 Abs 5 AIFMG, sowie als Verwalter qualifizierter Risikokapitalfonds gemäß Artikel 14 der EU-Verordnung Nr. 345/2013 iVm. EU-VO Nr. 2017/1991 die Erlaubnis erteilt, als externer Verwalter der VMS-REB 3 EuVECA GmbH & Co KG, einem qualifizierten Risikokapitalfonds im Sinne der EU Verordnung Nr. 345/2013 iVm. EU-VO 017/1991 mit Sitz in Wien, tätig zu werden.

VMS ist Manager und Geschäftsführer von VMS-REB 3 EuVECA GmbH & Co KG. Im Sinne der Investmentstrategie erfolgt in den kommenden fünf Jahren ein Portfolioaufbau von mittelständischen Industrie- und Dienstleistungsbeteiligungen in der DACH Region, die sich in einer Sondersituation (Restrukturierung, Nachfolge, Tarve Out) befinden und mit Eigenkapital von VMS unterstützt werden sollen.



