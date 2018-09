Finale Wiener Werkstattpreis 2018

Wien (OTS) -



Wiener Werkstattpreis 2018 - Finale und Preisverleihung



Am 28.9.2018 wird der Wiener Werkstattpreis für Literatur 2018 in

der VHS Liesing vergeben. Die Finalrunde beginnt um 15.00 h;

Preisverleihung ist um 18.30 h. Erstmals gibt es eine öffentliche

Endausscheidung mit neun Newcomer-AutorInnen aus Österreich und

Deutschland, die ihre nominierten Texte vor Publikum lesen; Jury und

Publikum entscheiden schließlich über die Preisträger. Anlässlich

der Preisverleihung erscheint auch die Anthologie "wasser.spiegel"

mit sämtlichen Texten der Endauswahl.



Wortfetzen – Synergie von Literatur und Mode



Das Kunstprojekt „Wortfetzen“, initiiert von Monika Kaltenecker,

verbindet Literatur und Mode. Es wird in der nahegelegenen

Tischlerei Holzträume (23., Dirmhirngasse 106-108) um ca.19.00 h

präsentiert. Dazu werden kurze Textpassagen aus den Finaltexten der

drei KandidatInnen für den Sonderpreis der Stadt Wien auf Textilien

gedruckt.



Datum: 28.9.2018, 15:00 - 19:00 Uhr



Ort:

VHS Liesing Saal 3, 2. Stock

Liesinger Platz 3, 1230 Wien



Url: http://fza.or.at



Rückfragen & Kontakt:

FZA Verein für Kultur

Monika Kaltenecker

+436765342827

monika.kaltenecker @ fza.or.at

http://www.fza.or.at

Facebook: www.facebook.com/fzaverein