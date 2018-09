Die UEFA Europa League startet morgen exklusiv im österreichischen Free-TV: RB Leipzig - FC Salzburg um 20:15 Uhr live auf PULS 4

Die UEFA Europa League startet exklusiv im Free-TV auf PULS 4 in die neue Saison - auch im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com

Wien (OTS) - Der Startschuss zur UEFA Europa League Saison 2018/19 fällt am kommenden Donnerstag. PULS 4 hält für weitere drei Jahre die Exklusivrechte an der UEFA Europa League und ist damit der einzige Free-TV-Sender Österreichs, der den ZuseherInnen internationalen Klubfußball bieten wird. Zwei österreichische Klubs haben es in den Bewerb geschafft - PULS 4 begleitet beide Teams. Los geht's mit dem FC Salzburg im Stallduell auswärts gegen RB Leipzig:



UEFA Europa League: RB Leipzig gegen FC Salzburg

Morgen, Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



PULS 4 SPORT Team am 20. September:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Michael Gigerl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner



Highlights in voller Länge von Rapid Wien gegen Spartak gibt's direkt danach ab 23:10 Uhr auf PULS 4. Reporterin Julia Kienast meldet sich von vor Ort.



MD 2: Das nächste PULS 4-Live-Spiel in der Gruppenphase der UEFA Europa League am Donnerstag, 4. Oktober steht ebenfalls schon fest:



Glasgow Rangers gegen SK Rapid Wien

Am Donnerstag, den 4. Oktober um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Highlights aller Spiele exklusiv auf PULS 4. Die Highlights aller weiteren Spiele des jeweiligen Spieltags präsentiert PULS 4 in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:10 Uhr.





LIVE im TV und im LIVESTREAM. Die UEFA Europa League und die UEFA Youth League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.

