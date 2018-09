ETHLend gibt Start der neuen Muttergesellschaft "Aave" bekannt

Chiasso, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Gründer des in der Schweiz ansässige Unternehmens ETHLend, der beliebten, dezentralisierten Plattform für die Vergabe von digitalen, forderungsbesicherten Krediten, gaben heute den Start von Aave bekannt, bei dem es sich um ein neues Technologieunternehmen handelt, das Menschen mithilfe von Innovationen unterstützt. Der Name Aave, was auf Finnisch so viel bedeutet wie "Geist", wurde gewählt, weil die Marke auch weiterhin Anwender über seine sich ständig weiterentwickelnde und einfallsreiche Technologie neugierig machen will. Die technologieorientierte Initiative will durch die Einführung neuer Produkte und Dienste, wie Aave Pocket, Aave Lending (SaaS), Aave Gaming, Aave Custody und Aave Clearing, die Lücke füllen, die durch zentralisierte Anbieter aus der Fintech-Branche, wie PayPal, Skrill und Coinbase, entstanden ist.

Aave bietet Ambient-Accounts, Kreditvergabe-Software, Aufbewahrungs- und Clearing-Dienste, Spiele auf Blockchain-Basis und Entwicklungstools

Die Führungspositionen werden weiterhin so besetzt sein, wie es bislang bei ETHLend, das eine Tochtergesellschaft unter dem Dach von Aave wird, der Fall war. Stani Kulechov bleibt CEO, Jordan Lazaro Gustave ist weiterhin COO und Nolvia Serrano behält den Posten als CMO. Mika Söyring wird als CFO und Ville Valkonen als CCO dazukommen. Mika Söyring war zuvor CFO bei der Revenio Group Corporation, einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das zuvor unter dem Namen Done Solutions Corporation firmierte. Er verfügt über ausgiebige Erfahrungen als Unternehmer und Finanzexperte. Ville Valkonen hatte vor dieser Zeit eine Rechtsberatungsfirma, die sich auf Startup-Unternehmen in Finnland konzentrierte. Außerdem arbeitete er für Rechtskanzleien, wo er schwerpunktmäßig mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun hatte und Beratungen zu Vertragsangelegenheiten zur Verfügung stellte.

Stani Kulechov, CEO von Aave sagte dazu: "Durch die Einbindung unserer innovativen Technologie in das Dienstangebot, das bereits jetzt von traditionellen Institutionen angeboten wird, können wir die Art, wie Menschen interagieren, völlig verändern, und wir können neue Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die ihnen dabei helfen, ihre Ziele mit einem geringeren Kostenaufwand nahtlos zu erreichen. Sie erhalten hierüber den ultimativen Zugang zu neuen Möglichkeiten, die es so zuvor nicht gab."

"Aave ist in der Kreditbranche ein Vorreiter. Unter dem Namen ETHLend war Aave das erste Unternehmen auf diesem Gebiet, das für jene eine Lösung anbieten konnte, die Liquidität brauchten, und das bei den Finanzmitteln Wege erschlossen hat, die bis dahin als unzugänglich erachtet wurden", sagte Andrew Karos, CEO und Gründer von BlueFire Capital und einer der Kunden von Aave. "Es ist wirklich sehr schön zu sehen, wie sich weiterentwickeln. Als US-amerikanischer Market-Maker kann ich bestätigen, dass das Unternehmen verstanden hat, wie wichtig es ist, sich um Richtlinien, Verfahren und Sicherheit zu kümmern, und ich sehe unserer zukünftigen Zusammenarbeit mit großer Begeisterung entgegen."

Das Produktportfolio von Aave reicht über eine ganze Reihe von Branchen hinweg, wie etwa Technologie, Finanzwesen und Spiele. Das Unternehmen wird auch weiterhin seine bestehenden Produkte unterstützen und darüber hinaus neue Produkte anbieten, die auf Millennials und die Generation Z abzielen. Zu den Aave-Produkten gehören unter anderem:

Aave Pocket - eine Innovation im Bereich Ambient-Accounts und eines der ersten Produkte, die von Aave für die Gig Economy und die Branche für Mikrozahlungen entwickelt wurde. Mit diesem Angebot werden Kreditkarten überflüssig und es entfallen Bankgebühren, die bisher bei Abwicklungen zwischen Händlern/Entwicklerunternehmen und ihren Kunden anfallen. Sämtliche Transaktionen bleiben dort, wo der Anwender Einnahmen erzielt und Ausgaben tätigt, und das alles innerhalb einer einzigen Anwendung, wodurch echte Peer-to-Peer-Zahlungen auch über internationale Grenzen hinweg möglich werden.

ETHLend - ein dezentralisierter Finanzmarktplatz für digitale forderungsbesicherte Peer-to-Peer-Anleihen, der auf Grundlage der Ethereum-Blockchaintechnologie betrieben wird und sogenannte Smart Contracts verwendet. ETHLend löst das Liquiditätsproblem für diejenigen, die zwar über geringe Barmittel, aber über ein ausreichendes Krypto-Vermögen verfügen. Kreditnehmer können sichere Anleihen nachfragen, indem sie ihr Vermögen in einer Kryptowährung als Sicherheit hinterlegen, um ausgabefähige Geldmittel zu erhalten. Damit können Kreditnehmer ihr Risiko bei der Kryptowährung belassen, ohne dass sie ihre Anlagen veräußern müssten, sobald der Kreditnehmer unerwartete Aufwendungen zu gewärtigen hat.

Aave Lending - wurde von ETHLend angeregt und ist eine schlüsselfertige Lösung für den Markt für digitale forderungsbesicherte Kredite. Aave Lending löst Probleme, die sich für Kreditoren aus der Aufbewahrung von digitalen Vermögen und der Verwaltung von digitalen forderungsbesicherten Anleihen ergeben. Mit dieser SaaS- (Software-as-a-Service-)Lösung können Kreditgeber ganz einfach ein Kreditvergabegeschäft für digitale forderungsbesicherte Anleihen starten. Aave übernimmt hier die Aufgabe, die Pfandaufbewahrung, die Benachrichtigungspflichten und die Abwicklung bei einem Margin Call abzusichern.

Aave Custody - ist mittlerweile einsatzbereit und steht vor allem institutionellen und privaten Investoren zur Verfügung und dient als Depot für die Aufbewahrung von digitalen Vermögen. Aave bewahrt private Schlüssel auf, wobei es hierbei die höchsten und innovativsten Sicherheitsstandards befolgt. Finanzmittel können tagesaktuell in das Depot übertragen oder daraus entnommen werden.

Aave Clearing - ein außerbörslicher Clearing-Service für Kryptowährungen, der sich an institutionelle Investoren und Unternehmen richtet, die große Kryptowährungsbeträge schnell und effizient umtauschen müssen. Die Plattform bietet den Anwendern eine benutzerfreundliche Schnittstelle und eine API-Verbindung, die sie in die Lage versetzt, Offertanfragen für eine Kryptowährung zu erstellen und auch ihre Kryptowährung gegen eine herkömmliche Währung zu tauschen.

Aave Gaming - ein innovatives Game-Studio, das sich unter Verwendung von Blockchain, Smart Contracts und Mixed Reality auf die Entwicklung neuer Spielerlebnisse konzentriert.

"In den vergangenen zehn Jahren haben die Altbranchen große Veränderungen erlebt. Bankgeschäfte sind nicht mehr auf die traditionellen Institutionen beschränkt", sagte Jordan Lazaro Gustave, COO von Aave. "Aave sind diese Marktkräfte, dank seinem Entwicklerteam und seinen kreativen Köpfen, nicht fremd. Durch die Einbindung von neu entstehenden Technologien werden wir auch weiterhin sichere und transparente Anwendungen zu günstigeren Preisen anbieten können, wodurch wir bei unseren Kunden Vertrauen und Glaubwürdigkeit gewinnen und diesen ein Erlebnis anbieten können, das sie lieben werden."

Informationen zu Aave

Aave ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Es wurde 2017 von Stani Kulechov gegründet und konzentriert sich darauf, Menschen mithilfe von Technologie und Innovationen in sämtlichen Branchen über die Entwicklung von dezentralisierten und hybriden Blockchain-Anwendungen zu unterstützen. Die Liste der Produkte von Aave ist lang und umfasst unter anderem Ambient-Accounts, Kreditvergabe-Software, Aufbewahrungs- und Bezahl-Dienste, Spiele auf Blockchain-Basis und Entwicklungstools. Die Mannschaft, die hinter dieser auf Technologie basierenden Initiative steht, ist eine multikulturelle Gruppe aus kreativen Köpfen, für die Transparenz, Sicherheit und Vertrauen im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745237/Aave_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Maria Jung

maria @ clarity.pr

646-934-6924