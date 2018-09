Heute im ORF: „Runder Tisch“ zum Thema „Zerreißprobe in der SPÖ?“

Um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - ORF-Programmänderung für heute, Dienstag, 18. September 2018: Aus aktuellem Anlass lädt Hans Bürger nach der „ZiB 2“ um 22.25 Uhr in ORF 2 zu einem „Runden Tisch“ mit dem Thema „Zerreißprobe in der SPÖ?“.

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern steht offenbar vor dem Rücktritt. Bei einem SPÖ-Präsidium in Wien sollen die Weichen für die Zukunft der Sozialdemokratie gestellt werden. Wie geht es weiter in der Partei, die seit neun Monaten in Opposition ist?

Darüber diskutieren bei Hans Bürger am „Runden Tisch“:

Josef Kalina

ehem. Bundesgeschäftsführer SPÖ

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter

Eva Linsinger

„profil“

Rainer Nowak

„Die Presse“

