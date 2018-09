Historische Friedenserklärung der Kärntner Konsensgruppe in Arnoldstein

Dort wo - einzig in Europa - alle drei großen europäischen Völkerfamilien zu Hause sind

Klagenfurt (OTS) - Im Rahmen einer großen Kulturveranstaltung in Arnoldstein mit international bekannten Kulturgruppen aus Österreich , Italien und Slowenien unterzeichneten am Sonntag die Mitglieder der Kärntner Konsensgruppe, Josef Feldner und Marjan Sturm mit dem Obmann der Associazione culturale della Valcanale/Kanaltaler Kulturverein aus Italien, in Anwesenheit des Kärntner Landeshauptmannes Peter Kaiser , des Parlamentspräsidenten der italienischen Region Friaul-Julisch-Venetien Stefano Mazzolini und des Generalkonsuls der Republik Slowenien in Klagenfurt, Milan Predan eine dreisprachige „Gemeinsame Erklärung für Versöhnung und nachhaltige Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum als Beispiel für ein erfolgreiches Europa im Kleinen“.

Schon einige Tage zuvor hatten Jugendliche aus Österreich, Slowenien und Italien am Dreiländereck, an jenem Punkt in der Gemeinde Arnoldstein/Podklošter , an der Gemeindegrenze zu zu Tarvisio/Tarvis/Trbiž (Italien) und Kanjska Gora/Kronau (Slowenien) - somit an Europas einziger Schnittstelle der drei großen europäischen Völkerfamilien, Germanen, Romanen und Slawen – ein gemeinsames Friedensbekenntnis abgelegt.

