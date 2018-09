Einladung zur Eröffnung Art&Craft Grätzelherbst 2018

Art&Craft Kulturherbst



Der Kulturherbst im Grätzel Wien-Atzgersdorf wird am Freitag,

28.9.2018 um 16 h von Bezirksvorsteher Gerald Bischof in der

Tischlerei Holzträume eröffnet. BesucherInnen können dort beim Tag

der offenen Werkstatttür selbst Hand anlegen und unter Anleitung

kleine Werkstücke wie z.B. Kerzenständer aus Holz oder

Stumpen-Kerzen aus Bienenwachs anfertigen. Kinder sind besonders

herzlich eingeladen, in der Werkstätte oder auch beim

Kürbisschnitzen aktiv zu werden. Kurz nach 16 h präsentieren die

bildenden Künstler Michaela Simek-Kohl und Karl Krahofer ihre Werke

in sämtlichen Räumlichkeiten der Tischlerei. Die Wiener Band

„Macchinisti“ lässt den Tag ab 19.30 h mit experimentellen

Klangflächen, freien Improvisationen und phantastisch modulierten

Elektronik-Beats ausklingen.

Für das leibliche Wohl sorgen Betriebe des 23.Bezirks mit diversen

kulinarischen Spezialitäten.



Datum: 28.9.2018, 15:00 - 22:00 Uhr



Ort:

Tischlerei Holzträume

Dirmhirngasse 106-108, 1230 Wien



Url: http://www.fza.or.at



