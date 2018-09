Einladung zum Pressegespräch: Lungenentzündung und Diabetes - Eine gefährliche Kombination

Wien (OTS) - In Österreich gibt es etwa 600.000 Diabetes-Patienten. (1) Sie haben – genauso wie alle anderen chronisch erkrankten Menschen – ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten mit schwerem Krankheitsverlauf. (2) Nicht alle lassen sich vermeiden. Jene, die durch Pneumokokken ausgelöst werden, aber schon. Dazu gehören Lungenentzündungen genauso wie schmerzhafte Mittelohrentzündungen und die gefährlichen invasiven Pneumokokken-Erkrankungen. Letztere nehmen im Verlauf der letzten Jahre stark zu. 2017 gab es so viele Fälle wie noch nie. (3) Vorbeugung ist möglich.



Beim Pressegespräch am 26.September 2018 erfahren Sie



Was Pneumokokken-Infektionen anrichten können

Warum Diabetes-Patienten durch Pneumokokken-Infektionen doppelt gefährdet sind

Für welche Vorgangsweise sich Österreichs führende Impfexperten aussprechen

Ihre Gesprächspartner sind:



Mag. pharm. Dr. Christiane Körner

Präsidentin des Vereins zur Förderung der Impfaufklärung



OA Dr. Oskar Janata

Facharzt für Infektionskrankheiten und hygienebeauftragter Arzt am Donauspital / SMZ Ost



OA Dr. Helmut Brath

Vorstandsmitglied der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG)



MR Dr. Reinhold Glehr

Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin



Fritz Tomaschek

Diabetes-Patient



Datum: 26.09.2018, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Cafe Prückel, Goldsaal

Stubenring 24, 1010 Wien, Österreich

