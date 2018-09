Paris Saint-Germain und Jordan Brand bündeln ihre kräfte - eine premiere für den fussball

Heute ist der Tag, an dem sich Fußball und Stil für immer verändern werden.

Heute ist der Tag, an dem Paris Saint-Germain, der weltweit am schnellsten wachsende Fußballclub, eine bahnbrechende Vereinbarung mit der Kultmarke Jordan Brand startet.

Heute haben - zum ersten Mal in der Fußballgeschichte - zwei Vorreiter in Sachen Sport und Stil eine weltweit einzigartige Kollektion aus über 90 Performance-, Training- und Lifestyleprodukten aus der Taufe gehoben. In dieser Saison wird der Jumpman sein UEFA Champions League-Debüt feiern und auf den Heim- und Auswärtstrikots in der europäischen Königsklasse prangen.

Paris Saint-Germain und Jordan Brand haben über ein Jahr lang unermüdlich hinter den Kulissen an einer neuen Fußballkollektion gearbeitet. Eine Kollektion, die für alle etwas bietet - außergewöhnliche Sportler, die derzeit einflussreichsten Namen der Gegenwartskultur und, natürlich, für Fans rund um den Erdball.

Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO von Paris Saint-Germain meinte dazu: "Die Zusammenarbeit zwischen Paris Saint-Germain und Jordan unterstreicht die Ambition beider Marken, Leistung, Innovation und Stil zu kombinieren. Ein logischer nächster Schritt in unserem Vorhaben, Paris Saint-Germain zu einer der größten globalen Sportmarken zu machen, indem wir die Vorreiterrolle unserer Pariser Wurzeln nutzen. Diese Partnerschaft stützt sich auf unsere langjährige Verbindung mit Nike und ermöglicht es uns, neue Zielgruppen zu erreichen und unseren treuen Fans auf der ganzen Welt ein besonders stilvolles Club-Merchandising zu bieten."

Michael Jordan fügte hinzu: "Jordan Brand und Paris Saint-Germain stehen beide für Sport und Stil, eine Partnerschaft mit dem Club ist also ein logischer Schritt. Mit dem Jumpman auf der Brust vereinen wir diese beiden leidenschaftlichen Gemeinschaften und befeuern die Energie für Sport und Stil auf der Welt."

Beim Anblick der Kollektion erklärte Neymar Jr.: "Für mich ist Jordan Brand phänomenal, magisch und unkonventionell. Perfekt für Paris und die Champions League. Es ist eine riesige Verantwortung, Jordans Namen auf einem Shirt zu tragen und wir freuen uns auf eine exzellente Saison. Zwei Partner, die Champions sind - Paris ebenso wie Jordan - also hoffe ich, dass diese Verbindung uns viele Titel einbringt."

Ein neues Kapitel der erfolgreichen Paris SG x Nike Story

Während Nike der langfristige Ausrüster für Paris Saint-Germain bleibt, stärkt dieser neue innovative Deal mit Jordan Brand den Ruf des Clubs als Ikone in Sachen Sport und Stil, als einer der wegweisenden Trendsetter im Weltfußball.

Die Partnerschaft steigert die Sichtbarkeit des Clubs weltweit, besonders in Asien und Nordamerika, und bekräftigt den Platz von Paris Saint-Germain in der obersten Riege der weltweiten Sportartikelverkäufe.

Eine einzigartige Kollektion

Bis zum Ende der Saison 2018-2019 wird die Kollektion über 90 Performance-, Training- und Lifestyleprodukte beinhalten. Es ist das erste Mal, dass ein Fußballclub so eine vielfältige und innovative Kollektion lanciert. Über 100 exklusive Boxen wurden an eine ausgewählte Gruppe von Persönlichkeiten aus der Welt der Unterhaltung und Mode versandt.

Ein globaler Vertrieb der seinesgleichen sucht

Die Fans können sich diese mit Spannung erwartete Paris Saint-Germain x Jordan Kollektion ab dem 13. September auf store.psg.fr/Jordan und ab 14. September in den Paris Saint-Germain Online- und offiziellen Stores (darunter auch die brandneue Boutique mit Édifice in Tokio), sowie in den Nike/Jordan-Stores über VORBESTELLUNG sichern. Dies entspricht der Strategie von Paris Saint-Germain, ein starkes Netzwerk aus Premium-Stores auf der ganzen Welt aufzubauen.

#PSG #JUMPMAN

