Ronacher: „We are musical“ – Musicalfest 2018

Samstag, 22. September 2018 von 12:30 bis 17:00 Uhr

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, den 22. September 2018, findet im Wiener Ronacher der Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, wieder das beliebte Musicalfest statt. Dabei öffnet das Ronacher seine Türen für BesucherInnen und sorgt mit vielen Attraktionen und einem spannenden Unterhaltungsprogramm für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Was dem Publikum im Theater üblicherweise verborgen bleibt, kann an diesem Tag hautnah erlebt werden, zum Beispiel, wie eine Perücke geknüpft wird oder wie Choreographien einstudiert werden.

Exklusive „BODYGUARD – DAS MUSICAL“ Szeneneinblicke

Um 14:00, 15:15 und 16:30 Uhr können BesucherInnen im Zuschauerraum noch vor der Österreichischen Erstaufführung am 27. September erste Ausschnitte aus dem internationalen Musicalerfolg „BODYGUARD“ erleben. Erstmals präsentieren die HauptdarstellerInnen und das Ensemble, begleitet vom VBW Orchester, ausgewählte Szenen.

Tanz-Workshop

Bei den Tanz-Workshops für Jung und Alt im Ballettsaal haben BesucherInnen die Möglichkeit, mit professionellen Musicaltänzern bekannte Musical-Choreographien einzustudieren.

MaskenbildnerInnen bei der Arbeit beobachten

Was genau machen eigentlich MaskenbildnerInnen? Und wie entstehen die Perücken der Musical-Stars? Erfahren Sie wie viel (Hand-) Arbeit hinter einer Musical-Aufführung wirklich steckt und beobachten Sie MaskenbildnerInnen hautnah bei ihrem Handwerk.

Kinderschminken

Schminkspaß erleben die Jüngsten mit unseren Maskenbildnern beim Kinderschminken von 12:45 – 16:30 Uhr im 5. Stock / Foyer.

Um BesucherInnen einen sicheren Zutritt und entspannten Aufenthalt im Ronacher garantieren zu können, sind kostenlose Zählkarten für die oben genannten Programmpunkte online unter http://bit.ly/2D243Zh erhältlich.

LIVE ACT

Musicalstars präsentieren auf einer Open-Air Bühne am Vorplatz die schönsten Musicalhits aus VBW Produktionen.

Souvenir-Flohmarkt und mehr

Schnäppchenjäger aufgepasst! Vor dem Theater erwartet BesucherInnen heuer wieder ein Souvenir-Flohmarkt und Zauberer überraschen mit ihren Tricks.

Video zum Musicalfest 2017:

https://www.wienholding.tv/VBW-Musicalfest-2017/259140

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Siegert

Vereinigte Bühnen Wien

Interne Kommunikation & Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 1 588 30-1531

E-Mail: sabine.siegert @ vbw.at

www.musicalvienna.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding

Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at