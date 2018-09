Carmen-Schwerpunkt im Festspielhaus - Kick-off für GAGA-Projekt - Brigitte Fürle als Künstlerische Leiterin verlängert

Wien/St. Pölten (OTS) - 17 Jahre lang war Carlos Acosta der Star-Solist des Londoner Royal Ballet. Nach seinem Rückzug als aktiver Tänzer kehrte er in seine kubanische Heimat zurück und gründete mit jungen Tänzerinnen und Tänzern seine eigene Compagnie. Zu Saisonstart am 22. September 2018 gastiert Acosta Danza bereits zum zweiten Mal im Festspielhaus und feiert mit dem vierteiligen Festabend "Carlos Acosta – A Celebration" das 30-jährige Bühnenjubiläum ihres Gründers. Zu sehen sind Choreografien von Sidi Larbi Cherkaoui ("Faun"), Alexis Fernández ("De Punta a Cabo") und Christopher Bruce ("Rooster" zur Musik der Rolling Stones). Höhepunkt des Abends ist Carlos Acostas "Carmen"-Interpretation, in der der Choreograf selbst die Rolle des Escamillo tanzt. Das Tonkünstler-Orchester unter Paul Murphy sorgt sowohl mit Claude Debussys "L’après-midi d’un faune" als auch mit Georges Bizets "Carmen" für besten Klang aus dem Orchestergraben.



Am 13. Oktober folgt mit "Carmen(s)" von José Montalvo eine weitere Deutung von Prosper Mérimées Klassiker. Für den französischen Choreografen lebt oder spricht aus jeder Frau eine Carmencita – Grund genug, die Eigenschaften der andalusischen Titelheldin auch auf der Bühne auf ein mehrköpfiges Frauenensemble zu projizieren. Montalvo zelebriert dabei zwischen Flamenco, Hip-Hop, iranischer Dudelsackmusik, arabisch-andalusischen Klängen und koreanischer Perkussionskunst die individuelle Freiheit des Einzelnen.

Kick-Off: GAGA Projekt im Festspielhaus St. Pölten

Ohad Naharin gilt als einer der herausragenden Choreografen unserer Zeit. Der Chefchoreograf und Künstlerische Leiter der Batsheva Dance Company verhalf dem israelischen Ensemble mit seiner ungewöhnlichen künstlerischen Vision zu internationaler Anerkennung. Mit Gaga entwickelt Naharin eine innovative Bewegungssprache, die einen bewussten Umgang mit der eigenen Empfindung und ihrem Zugang zur Bewegung in den Mittelpunkt stellt.



Mit Auditions für junge professionelle Tänzerinnen und Tänzer am 06./07. Oktober bzw. für Amateure am 08./09. Oktober bestreitet das Festspielhaus den Auftakt des mehrmonatigen Projekts in Zusammenarbeit mit Gaga-Spezialist und Artist-in-Residence Shahar Binyamini. Ab Jänner 2019 wird Binyamini in intensiver Zusammenarbeit mit den gecasteten Tanzbegeisterten an der Weltpremiere eines GAGA-Abends am 18. Mai 2019 arbeiten.



Brigitte Fürle als Künstlerische Leiterin des Festspielhaus St. Pölten verlängert

Brigitte Fürle ist seit der Saison 2013/14 Künstlerische Leiterin des Festspielhaus St. Pölten, einer der größten Bühnen Österreichs, die sie nunmehr bis zur Saison 2021/2022 leiten wird. Internationaler zeitgenössischer Tanz und Ballett, Orchester- und Unterhaltungsmusik, Cirque Nouveau sowie ein starker Fokus auf Kulturvermittlungsaktivitäten machen das Mehrspartenhaus im Kulturbezirk St. Pölten bis weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem Leuchtturm im österreichischen Kulturleben. In der Saison 2017/2018 konnte erstmals in der Geschichte des Hauses die Erlösmarke von einer Million Euro überschritten werden.

