Aufklärungskampagne der Europäischen Kopf-Hals-Gesellschaft über die seltene Krebskrankheit

Die European Head and Neck Society initiiert die sechste jährliche europaweite Make-Sense-Kampagne zur Aufklärung über Kopf-Hals-Krebs

Die European Head and Neck Society (EHNS) hat heute den Beginn der sechsten jährlichen Aktionswoche zur Aufklärung über Kopf-Hals-Krebs im Rahmen der Kampagne Make Sense (17.-21. September) bekannt gegeben. Patienten, Ärzte und Experten rund um den Hals- und Nackenbereich kommen zusammen und versuchen, die Bevölkerung für die seltene Erkrankung Kopf-Hals-Krebs zu sensibilisieren.

Teams in ganz Europa, Brasilien und Südkorea werden Aufmerksamkeit auf die oft nicht erkannten Anzeichen und Symptome von Kopf-Hals-Tumoren lenken, die Wichtigkeit der Frühdiagnose betonen und die Interessen der Patienten von der Diagnose über die gesamte Behandlung bis hin zum Überleben fördern. Es erwarten Sie:

Unerkannt - Eine digitale Kampagne, die auf die physischen und psychischen Auswirkungen von Kopf- und Halskrebs aufmerksam macht.

"Ohne den Einsatz der lokalen Teams in Europa, Brasilien und Südkorea wäre die Kampagne nicht so wirkungsvoll, wie sie das heute ist," erklärte Professor René Leemans, Vorstand des Make-Sense-Lenkungsausschusses und Professor und Leiter des Bereichs Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde - Kopf- und Halschirurgie am VU University Medical Centre, Amsterdam. "Ihr Engagement und ihr Fachwissen haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, das Bewusstsein für diese verheerende Krankheit zu schärfen und letztendlich Leben zu retten."

Zusätzlich zum Kochbuch arbeitet die Kampagne weiterhin eng mit unserem Patientennetzwerk zusammen, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten darauf ausgerichtet sind, Patienten durch diesen Prozess zu helfen. In dieser Woche finden in ganz Europa verschiedene Aktionen statt, darunter Vorträge und digitale Aktivitäten. Informationen zu den Aktivitäten rund um Europa und darüber hinaus finden Sie auf der aktualisierte Make Sense-Webseite.

Informationen zur Kampagne Make Sense

Die Make Sense-Kampagne der European Head and Neck Society (EHNS) möchte die Bevölkerung für die Erkrankung Kopf-Hals-Krebs sensibilisieren und die Behandlungsergebnisse von Patienten verbessern. Dies erfolgt durch:

Aufklärung über Krankheitsprävention

Aufklärung über Krankheitszeichen und Symptome

Förderung von Früherkennung, Diagnosen und Überweisungen an den Facharzt

Die Kampagne Make Sense wird unterstützt von Merck, Norgine und Bristol-Myers Squibb.

Informationen zu Kopf-Hals-Tumoren

Jedes Jahr werden weltweit knapp 700.000 Menschen mit Kopf-Hals-Tumoren diagnostiziert und etwa die Hälfte davon sterben innerhalb von fünf Jahren an der Krankheit. 80 bis 90 % der Patienten überleben jedoch, wenn der Kopf-Hals-Krebs früh erkannt und behandelt wird. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.makesensecampaign.eu.

Information zur EHNS

Die European Head and Neck Society (EHNS) ist eine internationale gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Belgien. Die EHNS setzt sich aus Einzelpersonen, nationalen und multinationalen Gesellschaften sowie angeschlossenen Arbeitskreisen zusammen, die an der Erforschung von, der Weiterbildung zu und der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren in ganz Europa beteiligt sind. Auch Einzelpersonen aus anderen Teilen der Welt sind willkommen, eine Mitgliedschaft zu beantragen. Es ist die Absicht der EHNS, den Wissensaustausch in allen Aspekten neoplastischer Kopf- und Halskrankheiten sowie höchste Standards für Forschung, Aufklärung, Weiterbildung, Krankheitsvermeidung und Patientenversorgung zu fördern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.ehns.org.

