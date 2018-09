Einmalige Chance auf den Gewinn eines G-Flight

Wien (OTS) - Beim Red Bull Air Race in Wiener Neustadt am 15. und 16. September ist nicht nur den Piloten reichlich Action garantiert – mit eyetime können Besucher einen unvergesslichen G-Flight gewinnen.

Wie die Piloten neue Maßstäbe bei der Beherrschung der Elemente setzen, so öffnet eyetime mit seiner gleichnamigen App eine neue Dimension in der Welt der digitalen Kommunikation.

Im eyetime-Promotionzelt können Besucher nicht nur den Mehrwert der zukunftsweisenden Social-Life-App persönlich erfahren, sie haben darüber hinaus mit der Teilnahme am eyetime-Gewinnspiel die einmalige Chance, einen actionreichen G-Flight zu gewinnen und in die faszinierende Welt der Air Race Piloten einzutauchen.

Adrenalin und Herzklopfen pur: rasante Fluggeschwindigkeiten und dramatische Flugmanöver drücken den Gewinner in den Sitz des Zweisitzer Rennflugzeuges. Ein einzigartiges Erlebnis und wahrer Nervenkitzel – Rücken- und Sturzflüge, Loopings und Rollen sorgen für atemberaubende Persepektivwechsel. Neben diesem spektakulären Hauptgewinn wartet eyetime mit vielen weiteren spannenden Preisen auf.





Über eyetime International Ltd.

eyetime International Ltd. – mit Hauptsitz in London – setzt neue Maßstäbe in der digitalen Kommunikation. Mit der Entwicklung der namensgleichen App eyetime, die die Kommunikation des Daily Life via Social Media, Instant Messaging und Telefonie in einer Anwendung bündelt, bietet eyetime International Ltd. bereits heute eine virtuelle Welt der Zukunft.Weitere Informationen über eyetime International Ltd., Teil der myWorld Unternehmensgruppe, finden Sie unter www.eyetime.com.





