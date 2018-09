EINLADUNG: 65. Österreichischer Gemeindetag am 27. und 28. September

Österreichischer Gemeindebund lädt zum Gemeindetag nach Vorarlberg

Wien (OTS) - Der 65. Österreichische Gemeindetag findet in diesem Jahr von 27. bis 28. September im westlichsten Bundesland, in der Messestadt Dornbirn statt. Die größte kommunalpolitische Zusammenkunft der österreichischen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter steht in diesem Jahr unter dem Zukunftsthema "Daseinsvorsorge und Infrastruktur".



Die Vertreterinnen und Vertreter aus den österreichischen Gemeinden erwartet ein dichtes Programm: Am Donnerstag (27. September) finden nach der Eröffnung durch Gemeindebund-Präsident Bgm. Alfred Riedl und u.a. Staatssekretärin Karoline Edtstadler zahlreiche fachliche und politische Vorträge statt, die am Nachmittag durch die Fachtagung "Infrastruktur und kommunale Daseinsvorsorge" abgerundet werden. Zur Haupttagung am Freitag (28. September) kommen u.a. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Finanzminister Hartwig Löger und Landeshauptmann Markus Wallner.



An beiden Tagen findet gleichzeitig die Kommunalmesse statt, bei der rund 200 Aussteller die neuesten Innovationen für Gemeinden präsentieren.



Ein kurzer Überblick über das Programm:



Donnerstag, 27. September



9:00 Uhr: Pressekonferenz mit Gemeindebund-Präsident Bgm. Alfred Riedl und dem Präsidenten des Vorarlberger Gemeindeverbandes Bgm. Harald Köhlmeier im Messezentrum Dornbirn (Foyer West)



10:00 Uhr: Eröffnung des Gemeindetages durch u.a. Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Präsident Bgm. Alfred Riedl und Präsident Bgm. Harald Köhlmeier



11:00 Uhr: Fachtagung der leitenden Gemeindebediensteten Österreichs



14:00 Uhr: Fachtagung "Infrastruktur als kommunale Daseinsvorsorge" mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Bgm. Elisabeth Blanik, Präsident Bgm. Alfred Riedl, Präsident Bgm. Harald Köhlmeier und Prof. Gerald Mathis



19:30 Uhr: Galaabend des 65. Österreichischen Gemeindetages



Freitag, 28. September



09:30 Uhr: Haupttagung des Gemeindetages mit Reden von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Finanzminister Hartwig Löger, Präsident Bgm. Alfred Riedl, Bgm. Andrea Kaufmann (Dornbirn) und Landeshauptmann Markus Wallner.



Alle Veranstaltungen finden im Messezentrum Dornbirn, Messeplatz 1, 6854 Dornbirn statt.



Zu allen Veranstaltungen des 65. Österreichischen Gemeindetages sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlichst eingeladen. Das Programm finden Sie online auf www.gemeindetag.at



Wir bitten um Anmeldung per Email an presse @ gemeindebund.gv.at



Der Österreichische Gemeindebund freut sich auf Ihr Kommen!

