Neue Unternehmenszentrale der UniCredit Bank Austria offiziell eröffnet

Mit der Übersiedlung von 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde eines der größten Übersiedlungsprojekte in Mitteleuropa erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) - Der Austria Campus als Headquarter der UniCredit Bank Austria vereint die UniCredit Bank Austria, insgesamt 16 UniCredit Konzerngesellschaften und die in Wien ansässigen UniCredit CEE-Einheiten an einem einzigen Standort. 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von 12 bisherigen Standorten ins neue Headquarter übersiedelt – bei laufendem Geschäftsbetrieb. Das entspricht der Einwohnerzahl der Stadt Melk in Niederösterreich. Die UniCredit Bank Austria hat Büroflächen von rund 60.000 m2 in zwei Gebäuden ausgebaut, der gesamte Austria Campus wurde auf einer Fläche von 85 Hektar errichtet.

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria: „Mit dem Einzug in unser neues Headquarter setzen wir Maßstäbe für modernes Arbeiten und Zusammenarbeit. Durch die räumliche Konzentration aller zentralen Einheiten an diesem hochmodernen Standort und durch eine neue, offene und moderne Arbeitsorganisation auf Basis von ‚Smart Working‘ positionieren wir uns als Top-Arbeitgeber und schaffen die Bedingungen für bessere Kommunikation und Work-Life-Balance sowie höheres Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem erfüllt unser neues Headquarter höchste Umwelt- und Nachhaltigkeits-Standards. Unter anderem haben wir hier eine der flächenmäßig größten Anlagen zur Nutzung von Geothermie in Mitteleuropa errichtet.“

Gianni Franco Papa, General Manager der UniCredit, ergänzt: „Das neue Headquarter der UniCredit Bank Austria ist ein weiterer Meilenstein und ein deutliches Zeichen für den erfolgreichen Umbau unserer Gruppe. In Wien sind wir den Beispielen unserer neuen Unternehmenszentrale in Mailand und unseres neuen Hauptstandorts in Belgrad gefolgt. Bei unserem offenen und modernen Arbeitsumfeld geht es um weit mehr als um Effizienz, das ist vielmehr Ausdruck der innovativen, zukunftsorientierten Unternehmenskultur unserer Gruppe. Insbesondere wollen wir ‚Best Practices‘ auf den Weg bringen, indem wir den Austausch nützlicher Erfahrungen und Informationen fördern sowie Zusammenarbeit und Vernetzung erleichtern. UniCredit ist eine einfache, erfolgreiche paneuropäische Geschäftsbank, in der alle Geschäftsbereiche nahtlos zusammenarbeiten, um die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Österreich ist für uns ein Kernmarkt und leistet einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis unserer Gruppe. Wir alle – hier in Österreich, in unserer CEE-Division und in unserer gesamten Bank – arbeiten als ein Team weiter hart daran, unsere strategischen Ziele zu erreichen und UniCredit weiterhin zu einem paneuropäischen Gewinner zu machen.“

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien, hebt hervor: „Der Austria Campus ist in vielerlei Hinsicht ein zukunftsweisendes Projekt. Verkehrstechnisch perfekt erschlossen, liegt der Austria Campus an einem der dynamischsten Standorte von Wien. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum nahe gelegenen Messezentrum und dem Campus der Wirtschaftsuniversität Wien werden wertvolle Synergien geschaffen, die den Wert dieses Projekts unterstreichen.“

Und Peter Hanke, Amtsführender Stadtrat der Stadt Wien für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales, ergänzt: „Das neue Bank Austria Headquarter beweist: Wien ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort und bietet auch attraktive Betriebsflächen in Zentrumsnähe wie das Nordbahn-Areal. Insgesamt wurden rund 500 Millionen Euro in dieses Areal investiert. Das sichert und schafft auch viele neue Arbeitsplätze in unserer Stadt. Den Kolleginnen und Kollegen am neuen Standort wünsche ich für die Zukunft alles Gute.“

Neues Headquarter setzt Maßstäbe für modernes Arbeiten und Nachhaltigkeit

Der Austria Campus ist eines der größten Büroprojekte Europas und Teil einer der größten und bedeutendsten innerstädtischen Entwicklungszonen in Wien. Grundlage für die Errichtung des neuen Headquarters auf dem ehemaligen Gelände des Wiener Nordbahnhofs war das Siegerprojekt eines städtebaulichen Wettbewerbs nach Plänen von Boris Podrecca Architekten. Die Bürogebäude wurden durch SIGNA errichtet und von der UniCredit Bank Austria maßgeschneidert nach allen Gesichtspunkten moderner Arbeitsorganisation ausgebaut.

Im Mittelpunkt des Konzepts steht eine innovative Office-Landschaft, die neue Arbeitsformen und -modelle ermöglicht. Eine offene Bürostruktur gewährleistet verbesserte Kommunikation und Information. Verwirklicht wurde das Konzept von „Smart Working“ mit der Möglichkeit, überall auf dem Campus mobil sowie dank „Remote Work“ auch von zu Hause und unterwegs aus zu arbeiten. Damit ist die neue Unternehmenszentrale die Basis für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur zur Stärkung von Selbstverantwortung, Flexibilität und Vertrauen im täglichen Arbeiten.

Beim gesamten Austria Campus wurde höchstes Augenmerk auf Kriterien der Ökologie und Nachhaltigkeit gelegt, eine LEED-Zertifizierung als Green Building und eine DGNB/ÖGNI-Zertifizierung als Blue Building werden angestrebt. Die eigene Geothermie-Anlage auf dem Austria Campus ist eine der flächenmäßig größten Anlagen Europas zur Gewinnung von Erdwärme. Diese Energienutzung wird sowohl im Sommer als auch im Winter für die Unterstützung der Heizung und Kühlung unter Einhaltung aller Umweltauflagen verwendet. Die Stromeinsparung wird 23 GWh entsprechen oder ungefähr dem Stromverbrauch aller Bewohner des 1. Wiener Gemeindebezirks. Auch der Heizenergiebedarf ist weitaus niedriger – mit der erzielten Einsparung von 20 GWh könnten 2.857 Neubauwohnungen mit 80 Quadratmetern geheizt werden. Die Reduktion des Strom- und Heizenergiebedarfs führt zu der beträchtlichen CO2 Einsparung von etwa 5.500 Tonnen.

Das neue Headquarter der UniCredit Bank Austria wird heute mit einem großen Open-Air-Fest feierlich eröffnet.

Druckfähige Fotos des neuen Headquarters stehen auf unserer Webseite presse.bankaustria.at zum Download bereit. Der Abdruck ist kostenfrei. Bitte Copyright-Hinweis beachten.

Rückfragen & Kontakt:

UniCredit Bank Austria Pressestelle

Matthias Raftl, Tel. +43 (0) 50505 - 52809

E-Mail: matthias.raftl @ unicreditgroup.at