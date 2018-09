Solidarität mit Max Zirngast

Stellungnahme von Studierenden und MitarbeiterInnen der Universität Wien zur Inhaftierung von Max Zirngast

Wien (OTS) - Am 11. September 2018 wurde in Ankara um 5 Uhr morgens der in der Türkei lebende österreichische Journalist, Autor und Student Max Zirngast von der türkischen Polizei festgenommen. Medienberichten zufolge scheint, wie bereits in zahlreichen ähnlich gelagerten Fällen, auch hier der Vorwurf auf „Unterstützung terroristischer Organisationen“ zu lauten. Max Zirngast ist stets als engagierter und solidarischer Kollege und exzellenter Studierender an der Universität Wien aufgetreten, der sich gegen gesellschaftliches Unrecht sowie für demokratische Rechte eingesetzt hat. Wir sind der Überzeugung, dass es sich bei den ihm zur Last gelegten Vorwürfen um einen haltlosen Vorwand handelt, um kritische Stimmen in der türkischen Öffentlichkeit einzuschüchtern und mundtot zu machen. Max Zirngast wird, wie viele andere Menschen in der Türkei, allein wegen seiner politischen Überzeugung und journalistischen Arbeit verfolgt.

Wir verurteilen die Verhaftung von Max Zirngast auf das Schärfste und fordern seine sofortige Freilassung. Seitens der österreichischen Regierung und Diplomatie sollte nichts unversucht bleiben, um seine Freilassung zu erreichen.

Erstunterzeichner

Matthias Flatscher, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft

Christian Haddad, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Internationale Politik, Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft

Georgios Kolias, Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft

Gerald Posselt, Senior Lecturer am Institut für Philosophie

Sergej Seitz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

***

Franz Altner, Projektmitarbeiter am Institut für Philosophie

Theo Anders, Studierender am Institut für Philosophie

Sophia Arbeiter, Graduate Student, Pittsburgh, vormals Institut für Philosophie

Josef Barla, Institut für Soziologie, Goethe Universität Frankfurt am Main, Alumnus Institut für Philosophie

Delia Belleri, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Katharina Bernhard, Doktorandin, St. Andrews, vormals Institut für Philosophie

Petra Bernhardt, Projektmitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft

Francesca Biagioli, Projektmitarbeiterin am Institut für Philosophie

Clemens Binder, Doktorand am Institut für Politikwissenschaft, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Internationale Politik

Arno Böhler, Dozent am Institut für Philosophie

Philipp Breitenberger, Studierender am Institut für Philosophie

Brigitte Buchhammer, Philosophin, Wien

Maike Cram, Studierende am Institut für Philosophie

Ryan Crawford, Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie

Susanne Dechant, Alumna des Instituts für Philosophie

Andreas Dittrich, Fellow des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Alumnus Institut für Philosophie

Christoph Durt, Fellow am Institut für Philosophie

Trinuu Eesmaa, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Reinhard Ellensohn, Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für Philosophie

Forum für Analytische Philosophie

David Fraissl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Robert Frühstückl, Studierender am Institut für Philosophie

Johanna Gaitsch, Doktorandin am Institut für Philosophie

Lukas Geiszler, Studienassistent am Institut für Philosophie

Andreas Gelhard, Ass. Professor am Institut für Philosophie

Ralf Gisinger, Doktorand am Institut für Philosophie

Gerhard Gotz, ao. Univ. Prof i.R., Institut für Philosophie

Anke Graneß, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Monika Gruber, Projektleiterin am Institut für Philosophie

Barbara Haas, Studierende am Institut für Philosophie

Helena Hattmannsdorfer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft

Florentina Hausknotz, Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie

Henning Heller, Projektmitarbeiter am Institut für Philosophie

Lukas Heuberger, Studierender am Institut für Philosophie

Herbert Hrachovec, ao. Professor i.R., Institut für Philosophie

Christoph Hubatschke, Projektmitarbeiter am Institut für Philosophie

Line Ryberg Ingerslev, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Paul Just, Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft

Angela Kallhoff, Professorin am Institut für Philosophie

George Karamanolis, Assoz. Professor am Institut für Philosophie

Brigitta Keintzel, Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie

Dirk Kindermann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Katherina Kinzel, Projektmitarbeiterin am Institut für Philosophie

Sandrine Klot, Organisationsassistentin am Institut für Philosophie

Anne-Kathrin Koch, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Max Kölbel, Professor am Institut für Philosophie

Linnea Kralik, Organisationsassistentin am Institut für Philosophie

Matthias Krams, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft

Odin Kroeger, Doktorand am Institut für Philosophie

Martin Kusch, Professor am Institut für Philosophie

Michelle Lau, Studierende am Institut für Philosophie

Karin Liebhart, Privatdozentin am Institut für Politikwissenschaft

Sophie Loidolt, Professorin an der TU Darmstadt, vormals Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Oliver Lukitsch, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Dejan Makovec, Graduate Student, Pittsburgh, Alumnus Institut für Philosophie

Oliver Marchart, Professor am Institut für Politikwissenschaft

Stephanie Marx, Studienassistentin am Institut für Philosophie

Josef Melchior, Studienprogrammleiter des Instituts für Politikwissenschaft

Miriam Metze, Studierende am Institut für Philosophie

Ursula Naue, Senior Lecturer am Institut für Politikwissenschaft

Carlos Nunez, Projektmitarbeiter am Institut für Philosophie

ÖH Uni Wien, Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien

Benjamin Opratko, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft

Naomi Osorio-Kupferblum, Dozentin am Institut für Philosophie

Karoline Paier, Studierende am Institut für Philosophie

Wolfgang Pircher, Ass. Prof. i. R., Institut für Philosophie

Mikel Polzer, Studentischer Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Barbara Prainsack, Professorin am Institut für Politikwissenschaft

Joachim Raich, Studierender am Institut für Philosophie

Bernadette Reisinger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Donata Romizi, Koordinatorin des Universitätslehrgangs „Philosophische Praxis“

Sieglinde Rosenberger, Professorin am Institut für Politikwissenschaft

Eva Rosina, Forschungsassistentin am Institut für Germanistik

Sophie Röttger, Studierende am Institut für Philosophie

Julia Sachseder, Doktorandin am Institut für Politikwissenschaft

Philipp Schaller, Doktorand am Institut für Philosophie

Matthias Schloßberger, Stipendiat an der HU Berlin, vormals Gastprofessor am Institut für Philosophie

Michael Schmitz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Etienne Schneider, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft

Maria Schörgenhumer, Projektmitarbeiterin am Institut für Philosophie

Stefan Schreier, Administrativer Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft

Ralph Schwarzenbacher, Studienassistent am Institut für Philosophie

Mona Singer, ao. Professorin am Institut für Philosophie

Katharina Anna Sodoma, Projektmitarbeiterin am Institut für Philosophie

Helene Sorgner, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Univ. Klagenfurt

Martin Spilhacek, Studierender am Institut für Philosophie

Friedrich Stadler, em. Professor am Institut für Philosophie

Leo Stadlmüller, Alumnus des Instituts für Philosophie

Michael Staudigl, Projektleiter am Institut für Philosophie

Johannes Steizinger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Georg Stenger, Professor am Institut für Philosophie

Christian Sternad, Husserl-Archiv Leuven, vormals Projektmitarbeiter am Institut für Philosophie

Bastian Stoppelkamp, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Martin Strauss, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Irina Stumpf, Organisationsassistentin am Institut für Philosophie

Gerhard Thonhauser, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Leo Townsend, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Paul Tucek, Studierender am Institut für Philosophie

Gerhard Unterthurner, Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie

Erik Vogt, Gwendolyn Miles Smith Professor of Philosophy, Trinity College, Hartford (USA), Dozent am Institut für Philosophie

Kevin Walkner, Studierender am Institut für Philosophie

Elisabeth Widmer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Anna Wieder, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie

Niels Wildschut, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie

Franz Martin Wimmer, a.o. Univ. Prof. i.R., Institut für Philsophie

Elisabeth Wolf, Alumna des Instituts für Philosophie

Kurt Walter Zeidler, Senior Lecturer am Institut für Philosophie

Peter Zeillinger, Wissenschaftlicher Assistent der Theologischen Kurse der Österreichischen Bischofskonferenz, Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien

Dan Christian Zeman, Fellow am Institut für Philosophie

***



