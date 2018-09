Bombardier „FLEXITY“: Eine Weltneuheit in Wien erdacht, für Wien gemacht

Neue Straßenbahnära in Wien beginnt heute – erste Fahrt über Ringstraße

Wien (OTS) - „Als Wiener Unternehmen sind wir sehr stolz, dass wir die „Flexity“ aus Wien für Wien liefern. In den letzten Monaten haben unsere Ingenieure am Standort Donaustadt zigtausende Stunden daran getüftelt. Das Resultat kann sich sehen lassen. Vor uns steht nun der ganze Stolz von Bombardier Wien: Eine Weltneuheit erdacht und gemacht in dieser Stadt und für diese Stadt,“ erklärte Bombardier-Chef Christian Diewald am Donnerstag anlässlich der ersten Probefahrt der neuen Straßenbahn über die Wiener Ringstraße.

Zu Jahresbeginn wurde die neue Bombardier „Flexity“ der Öffentlichkeit präsentiert, nach unzähligen Tests in den vergangenen Monaten ist es nun soweit: die Vorbereitungen für den offiziellen FLEXITY-Fahrgastbetrieb auf den Schienen der Stadt Wien beginnen. Spätestens Ende des Jahres sollen die ersten neuen Straßenbahnzüge dann in ganz Wien unterwegs sein. Bis 2025 liefert Bombardier 119 Fahrzeuge an die Stadt Wien. Abhängig von der Netz- und Fahrgastentwicklung besteht die Option auf 37 weitere Garnituren. FlexCare Wartungsverträge für 24 Jahre garantieren darüber hinaus künftig den reibungslosen Betrieb der „Flexity“. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf 562 Millionen Euro.

Aus Wien für Wien: Wertschöpfung zur Gänze in der Region

Eine wahre Besonderheit an der „Flexity“ ist, dass sie zur Gänze in Wien gefertigt wird, Großteiles von Wienerinnen und Wienern. Dies ist etwas ganz Besonderes für die gesamte Belegschaft, wie erklärt: Im Bombardier-Werk Wien Donaustadt, das mittlerweile DAS weltweite Kompetenzzentrum für Straßenbahnen ist, arbeiten rund 500 MitarbeiterInnen an den neuen „Flexity“.



Bereits Ende Juli wurden den Wiener Linien für Schulungszwecke zwei Fahrzeuggarnituren übergeben, die seitdem im gesamten Straßenbahnnetz unterwegs sind und für gehörig Aufmerksamkeit in der Wiener Bevölkerung sorgen. Mit Unterstützung von ExpertInnen des Bombardier-Standortes Wien Donaustadt, werden aktuell 60 FahrerInnen auf der „Flexity“ eingeschult. Und auch das Werkstattpersonal der Wiener Linien lernt das neue Fahrzeug seit Anfang September genau kennen. Nach den notwendigen Inbetriebssetzungs- und Abnahmefahrten sowie den vorliegenden Testergebnissen ist man sich einig: in Wien beginnt eine neue Straßenbahn-Ära.

Barrierefreiheit: Eine Straßenbahn für alle Wienerinnen und Wiener

Besonderes Augenmerk beim Design der „Flexity“ wurde auf die Barrierefreiheit gelegt. Mit einer Einstiegshöhe von 215 Millimeter werden in Wien auch künftig Straßenbahnen mit der niedrigsten Einstiegshöhe weltweit unterwegs sein. In die Testreihen wurden diverse Behindertenverbände eingebunden um die neuen „Flexity“-Garnituren an die Bedürfnisse aller Fahrerinnen und Fahrer anzupassen. Neuartige Eltern-Kind-Sitze und zusätzliche Rollstuhl- und Kinderwagenplätze machen die „Flexity“ zu einer Straßenbahn für alle Wienerinnen und Wiener. Insgesamt bietet die neue „Flexity“ Platz für 211 Fahrgäste.

