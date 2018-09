Altvia eröffnet Niederlassung in London zur Unterstützung von Kunden in Großbritannien und der EU

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Altvia Solutions, LLC, (Altvia), ein führender CRM- und Technologieanbieter für Private Equity, gab heute die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in London bekannt.

Die neue Londoner Niederlassung wird das Team von Altvia näher an die wachsende Kundschaft in Großbritannien und ganz Europa bringen. Seit 2016 hat Altvia seine Kundschaft außerhalb der USA um 160 Prozent gesteigert.

Es wird erwartet, dass London trotz der Ungewissheit über Brexit und der Rekordhöhe der EU-Private Equity-Finanzierungen in den letzten drei Jahren das wichtigste Finanzzentrum in Europa bleibt, sodass das Wachstum von Altvia zum richtigen Zeitpunkt kommt.

"Wir freuen uns sehr, unser Team außerhalb der USA zu erweitern", erklärt Altvia Gründer und CEO Kevin Kelly. "Dank unserer Präsenz in London können wir unsere Kunden auf der ganzen Welt besser unterstützen."

Kellys aktuell wichtigste Aufgabe ist es, über Brancheneinblicke in London im Rahmen des Diskussionspanels "Technologie-, Sicherheits- und Intelligenzeinflüsse in Private Equity" ("Technology, Security, & Intelligence Influence in Private Equity") des Private Equity Europe Forum am 19. September zu sprechen.

Am 20. September veranstaltet Altvia eine Feier zur Begrüßung von Private Equity-Kunden und Kollegen. Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Kontaktieren Sie uns bitte unter info @ altvia.com, um weitere Informationen zur Veranstaltung zu erhalten.

Informationen zu Altvia

Altvia transformiert Daten in Informationen für Manager alternativer Anlagefonds, institutionelle und Impact-Investoren. Als führender Anbieter von flexiblen, webbasierten Softwarelösungen im Bereich Private Equity verknüpft Altvia Technologien mit bewährten Prozessen, um die Kommunikation und die Beziehung zwischen GPs, LPs und Portfoliounternehmen grundlegend zu verbessern. Altvia wurde 2006 gegründet und ist heute auf sechs Kontinenten für Kunden tätig. Das Unternehmen baut seine Aktivitäten auf der ganzen Welt weiter aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter altvia.com.

