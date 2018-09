Sportlich sein – Österreichische Lotterien laden zur #BeActive Schnupperwoche

Jetzt anmelden und von 23. bis 30. September in ganz Österreich viele Sportarten kostenlos ausprobieren

Wien (OTS) - Wer schon immer körperlich aktiv sein oder neue Sportarten probieren wollte, aber stets gute Gründe fand, es nicht zu tun, der hat jetzt die Möglichkeit, seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Im Rahmen der von 23. bis 30. September stattfindenden Europäischen Woche des Sports bieten die Österreichischen Lotterien die einmalige Chance, neue Sportarten zu entdecken oder einfach wieder einmal aktiv zu werden. Egal, ob Sport-Neuling oder erfahrener Athlet auf der Suche nach Neuem, die #BeActive Schnupperwoche hat mit über 2.000 Angeboten für jeden etwas zu bieten.

Die #BeActive Schnupperwoche ist eine gemeinsame Initiative von den Österreichischen Lotterien, Fit Sport Austria, der Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO) und den Breitensportverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION. Über diese drei Dachverbände können nun eine Woche lang in ganz Österreich kostenlose Schnupperkurse gebucht werden, die Anmeldung erfolgt mit wenigen Klicks unter www.fitsportaustria.at.

Österreichische Lotterien als Sponsor

Die Österreichischen Lotterien als wichtigster Förderer des Spitzen-und Breitensports sind auch überzeugter Partner der Schnupperwoche, wie Vorstandsdirektorin Bettina Glatz-Kremsner betont: „Wir hoffen sehr, dass wir mit dieser Aktionswoche viele Menschen motivieren können, selbst aktiv zu werden, die Freude am Sport zu entdecken und damit etwas für ihre Gesundheit zu tun.“

„Tag des Sports“ als Auftakt

Den Auftakt in die Europäische Woche des Sports bildet der „Tag des Sports“ am Samstag, den 22. September 2018 im Wiener Prater. Die größte Sport-Open-Air-Veranstaltung Österreichs ist kostenlos und bietet einen Tag voller Action an mehr als 150 Mitmach-Stationen. Inklusive Meet & Greet mit den Stars der österreichischen Sportszene.

Sport-Mitgliedschaft gewinnen

Unter allen, die sich online unter www.fitsportaustria.at für die #BeActive Schnupperwoche anmelden und das Schnupperangebot besuchen, werden 100 Vereinsmitgliedschaften im Wert von bis zu 150 Euro verlost, zur Verfügung gestellt von den Österreichischen Lotterien.

