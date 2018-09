Die neue Ö3-Wecker-Challenge bei der DTM am Spielberg

Wer hat den niedrigsten Puls? Der Ö3-Wecker und Ö3-Challenge-Coach Gerhard Berger suchen die „coolsten“ Beifahrer/innen Österreichs.

Wien (OTS) - Gegen Dominic Thiem Tennis spielen, auf der Weltcup-Piste gegen die Slalomstangen kämpfen, gegen den schnellsten Mann der Welt Marathon laufen – das war anstrengend. Jetzt kommt die leichteste Ö3-Wecker-Challenge aller Zeiten: einfach nur sitzen und Ruhe bewahren! Das Problem dabei ist, dass man neben den besten Rennfahrern Österreichs in den schnellsten Rennautos Österreichs sitzt und mit fast 600 PS und bis zu 300 km/h über den Spielberg fegt. Der Ö3-Wecker sucht die „coolsten“ Beifahrer/innen Österreichs!

Das ist die neue Ö3-Wecker-Challenge bei der DTM

Die DTM, Deutsche Tourenwagen-Masters, wird seit dem Jahr 2000 ausgetragen. Bei der Ö3-Wecker-Challenge sind fünf Ö3-Hörer/innen gesucht, die als Beifahrer/innen gegeneinander antreten. Wer ist cool genug, um mit den besten DTM-Piloten Österreichs Lucas Auer und Philipp Eng eine Runde am Spielberg zu drehen? Die Voraussetzungen sind eine Körpergröße von maximal 1,90 Meter, ein Körpergewicht von maximal 90 Kilogramm und man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Sobald man im Rennauto sitzt, bekommt man eine Pulsuhr und einen Pulsgurt und nebenbei soll man noch eine kleine Aufgabe lösen – nämlich die STS-Hymne „Fürstenfeld“ vorlesen. Wer dabei einen ruhigeren Puls bewahrt als die anderen Kandidat/innen, ist der/die coolste Beifahrer/in Österreichs. „Gemessen wird während der Fahrt, bei voller Fahrt im Drift. Man wird versuchen bei der Boxenausfahrt ganz ruhig zu bleiben, aber spätestens bei Kurve zwei oder drei wird der Puls schon nach oben gehen“, so Ö3-Challenge-Coach „the one and only“ Gerhard Berger, einer der besten österreichischen Rennfahrer aller Zeiten.

Mutig genug? Anmelden kann man sich bis Montag, den 17. September um 12.00 Uhr auf oe3.ORF.at. Auf den/die Gewinner/in wartet ein absolutes Highlight-Wochenende bei der DTM am Spielberg von 21.-23. September, natürlich mit Begleitperson: ein VIP-Package mit Tribünen-Tickets, Catering, Zugang zum Fahrerlager, zur Lounge und zur Startaufstellung, inklusive Hotel von Freitag bis Sonntag.

Die Ö3-Wecker Challenge bei der DTM am Spielberg ist am Freitag, den 21. September im Ö3-Wecker zu hören, Videos davon werden auf oe3.ORF.at zu sehen sein.

