AVISO: Pressekonferenz von Alcon „Scharfes Sehen ab 50“ im Rahmen des ESCRS Congress Wien | 21.9.2018 | 10:00 Uhr

Wien (OTS) -



Scharfe News für scharfes Sehen im Alter: Innovative OP-Methoden und

High-Tech-Verfahren verbessern die Lebensqualität maßgeblich!



Gewinnen Sie Einblick in die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet

der modernen Augenheilkunde und erfahren Sie, wie innovative

minimalinvasive chirurgische Verfahren den Patienten die Fähigkeit

zurückgeben, wieder scharf zu sehen.

Experten sprechen über die neuen Technologien und Implantate, die

während der Operation nicht nur die Katarakt,

sondern auch Presbyopie oder Astigmatismus behandeln können, so dass

die Menschen eine bessere Lebensqualität genießen können und

bestenfalls nicht mehr auf die Brille angewiesen sind.



Unser Anliegen ist es, mit Ihrer Unterstützung über diese

Technologien zu informieren!



Folgende Experten stehen Ihnen am Podium zur Verfügung:



Prim. Univ. Prof. Dr. Oliver Findl, MBA

Vorstand der Augenabteilung im Hanusch Krankenhaus Wien



Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Kohnen, MD, PhD, FEBO

Direktor der Klinik für Augenheilkunde Goethe Universität Frankfurt



MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen – Anmeldung bitte

unter c.lang @ p8.eu



Datum: 21.9.2018, 10:00 - 11:15 Uhr



Ort:

Alcon Ophthalmika

Stella-Klein-Loew-Weg 17, 1020 Wien



