ProSiebenSat.1 PULS 4 kooperiert mit DAZN: PULS 4 holt Top-Fußball ins Free-TV

Wien (OTS) - ProSiebenSat.1 PULS 4 vereinbart einen Sublizenz-Deal mit DAZN:



Ausgewählte Spiele aus den europäischen Top-Ligen, wie der Premier League bald auf PULS 4

Durch einen Sublizenz-Deal zwischen ProSiebenSat.1 PULS 4 und DAZN präsentiert PULS 4 sechs Spiele internationaler Ligen in der Saison 2018/19 - exklusiv im Free-TV

Am 23. September geht's los mit dem ersten Spiel der Premier League West Ham United gegen FC Chelsea um 14:15 Uhr live auf PULS 4

"Die größten Gewinner sind die Fußball-Fans in Österreich."

Kurz davor startet auf PULS 4 die neue UEFA Europa League Saison mit RB Leipzig gegen FC Salzburg - ebenfalls live im Free-TV auf PULS 4



Der Sublizenz-Deal der ProSiebenSat.1 PULS 4 mit DAZN beinhaltet sechs Live-Spiele internationaler Top-Ligen der aktuellen Saison 2018/19. Drei Spiele werden im Herbst 2018 gezeigt und drei im Frühjahr 2019, die Spielauswahl erfolgt dabei in Absprache der beiden Vertragspartner. Los geht’s mit einem Londoner Derby unter Mitwirkung von ÖFB-Star Marko Arnautovic, zwei Wochen später folgt das englische Spitzenduell und Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp und Pep Guardiola.



Die ersten beiden Top-Spiele LIVE auf PULS 4:

23. September 2018: West Ham United - FC Chelsea (um 14:15 Uhr live auf PULS 4)

7. Oktober 2018: FC Liverpool – Manchester City (um 17:15 Uhr live auf PULS 4)



Es heißt also „Football is coming home“ auf PULS 4: Zusammen mit den UEFA Europa League Übertragungen, am 20. September 'RB Leipzig – FC Salzburg' sowie am 4. Oktober 'Glasgow Rangers – SK Rapid Wien', kann man auch terminlich von englischen Wochen auf PULS 4 sprechen.



Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 PULS 4: “Mit dieser Kooperation gelingt es uns, zusätzlich zur exklusiven UEFA Europa League noch mehr internationalen Top-Fußball auf PULS 4 zu bieten. Somit ist PULS 4 der Fußball-Free-TV-Sender Nr. 1 in Österreich und die größten Gewinner sind die Fußball-Fans!"



Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH: "Wir freuen uns, dass wir mit PULS 4 einen starken TV-Partner gewinnen konnten, um den österreichischen Fußballfans unser umfangreiches Angebot auf DAZN näherzubringen. Mit allen Spielen der UEFA Europa League und einem Großteil der Partien in der UEFA Champions League bietet DAZN den perfekten Platz um spektakuläre Fußballabende zu verbringen."



LIVE im TV und im LIVESTREAM. Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.

