„ATV Aktuell“-Spezial zu EU-Gipfel am 20. September

Mit einer Spezial-Ausgabe am 20. September widmet sich die „ATV Aktuell“-Redaktion dem Salzburger EU-Gipfel ab 19.20 Uhr bei ATV.

Wien (OTS) - „ATV Aktuell“-Spezial: EU-Gipfel in Salzburg. Bei dieser Schwerpunktsendung wird ausführlich vom Besuch der 28 Staats- und Regierungschefs in der Mozartstadt berichtet. Am Programm stehen brisante Themen wie Migration, Brexit und Schutz der Außengrenzen.

Am 19. und 20. September kommen in Salzburg die 28 Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. „ATV Aktuell“ stellt den Vorabend monothematisch ins Zentrum des politischen Großereignisses und berichtet ab 19.20 Uhr mit Moderator Benedikt Gmeiner direkt aus der Mozartstadt. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden unter anderem Wortmeldungen von Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet. „ATV Aktuell“-Moderatorin Jenny Laimer wird mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache über den europapolitischen Kurs der Freiheitlichen und die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen des Staatenbundes sprechen.

Abgerundet wird die Spezialsendung mit gewohnt pointierten Analysen des ATV-Trios Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek. Gemeinsam werden sie die Gipfelergebnisse und Wortmeldungen ausführlich besprechen.

Factsheet :

19.20 Uhr – ATV Aktuell, es berichtet Benedikt Gmeiner aus Salzburg

19.30 Uhr – ATV Aktuell, Analyse mit Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek

19.50 Uhr – Im Interview mit Jenny Laimer: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache

20.05 Uhr – ATV Aktuell: Update aus Salzburg

