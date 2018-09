EINLADUNG: ATeNe 2018, Austria Telemedizin und Teleneurologie Tagung 2018

Wien (OTS) - In Österreich ist die Telemedizin gerade erst am angekommen, nicht so wie in Deutschland, wo schon lange Projekte umgesetzt werden konnten. Um auch bei uns Telemedizin voranzutreiben und das Bewußtsein wieder zu fördern, veranstaltet OptimaMed, als zweitgrößter privater Spitalsträger in Österreich in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Neurorehabilitation einen Tag der Telemedizin in Wien.

Die Tagung ATeNe 2018 ist ein, durchaus auch kritischer Überblick über existierende und herausragende abgelaufene Projekte der Telemedizin mit Fokus auf Neurologie in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Moderation: Prim. Dr. Nikolaus Steinhoff

Datum: 13.09.2018, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Palais Daun-Kinsky

Freyung 4, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katrin Gastgeb, Head of Communications

SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH

Tel +43 (0) 1 585 61 59 27

Mob +43 (0) 676 841 324 270

E-Mail k.gastgeb @ senecura.at